Михаил Бабич: интерес к кадетскому образованию повышается.
На заседании попечительского совета под председательством полпреда Президента РФ в ПФО обсудили промежуточные итоги развития кадетского образования в округе.
Заседание попечительского совета прошло в Нижегородском кадетском корпусе ПФО им. В.Ф. Маргелова, в котором обучаются 300 человек из разных регионов округа.
Открывая заседание, Михаил Бабич отметил повышение интереса со стороны школьников к кадетскому образованию. С каждым годом увеличивается количество заявок из разных регионов округа на поступление в кадетские корпуса.
Один из важных итогов проводимой работы - более половины выпускников кадетских корпусов ПФО поступают в профильные высшие учебные заведения.
Напомним, проект «КаДетство» реализуется в Приволжском федеральном округе с 2013 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича при поддержке Минобороны России.
Ключевую роль в организации профильной подготовки воспитанников кадетских корпусов играет подписание соглашений с Минобороны России и МВД России. В частности, для кадетских корпусов определены шефские военные и правоохранительные вузы и воинские части.
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