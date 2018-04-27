Михаил Бабич о кадетском образовании

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В Нижнем Новгороде состоялось заседание попечительского совета под председательством полпреда Президента в ПФО, на котором обсуждались промежуточные итоги развития кадетского образования в округе.Открывая заседание, Михаил Бабич отметил повышение интереса со стороны школьников к кадетскому образованию. Количество заявок на поступление в кадетские корпуса ежегодно увеличивается. И один из важных итогов проводимой работы - более половины выпускников поступают в профильные вузы. Напомним, проект «КаДетство» реализуется в Приволжском федеральном округе с 2013 года по Михаила Бабича и при поддержке Минобороны России. Ключевую роль в организации профильной подготовки воспитанников кадетских корпусов играет подписание соглашений с Минобороны России и МВД России. В частности, для кадетских корпусов определены шефские военные и правоохранительные вузы и воинские части.