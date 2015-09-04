Кировские пенсионеры поедут на всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью
Каждый из них сначала стал лучшим в своем районе - сегодня самые продвинутые готовы состязаться в компьютерном многоборье на региональном уровне. В областном чемпионате принимают участие 30 пенсионеров в возрасте от 55 до 76 лет. Ольга Устюжанинова живет в Вятских Полянах. Компьютер она освоила сама. С 2003 года Ольга Евстратовна активный пользователь. В свои 69 лет она сама собрала системный блок.
ОЛЬГА УСТЮЖАНИНОВА, УЧАСТНИК ОБЛАСТНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ:
«Я его сама обновляла, сама обслуживаю. У него корпус старый, а внутри все новое. Начиная с материнской платы, процессор, дисков штук пять жестких винчестеров».
На чемпионате пенсионерам предстоит выполнить несколько заданий. В первом туре жюри оценит «Домашнее задание» - презентацию о Северо-Кавказских курортах. Эта тему выбрали не случайно: всероссийский чемпионат в этом году пройдет в Пятигорске. Второй тур должен показать умение участников пользоваться личным кабинетом на сайте Пенсионного Фонда. Третий и четвертый этапы проверят навыки работы с поисковыми системами и порталом ГИС ЖКХ.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все блага цивилизации - чаты, электронная почта, возможность общаться, учиться - все это важно для людей старшего возраста».
Победители областных соревнований представят Кировскую область на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Подготовка команды к выступлению на федеральном уровне начнется уже в мае.
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