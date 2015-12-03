В Кирове состоялась конференция по пчеловодству

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«Мёд натуральный засахаривается, получается тонкая струйка, когда мы его льём. При растирании пальцами впитывается в кожу. Если на поверхности появляется пенка или запах, значит, мёд забродил, что говорит о его ненатуральности».

«Есть люди, например, учителя в нашей школе и у них пасеки находятся вблизи от рапсовых полей. У одного учителя в том году погибло много пчёл. Рапс вреден для пчел, так как мед из него быстро кристаллизуется».

«Бортевой мед очень дорого стоит, там сохраняется перга. На вкус тоже очень отличается».

«Лучших докладчиков будем награждать дипломами, стимулировать их к занятиям наукой, при поступлении в вуз, выборе специальности».

Как отличить натуральный мёд от подделки? Почему рапсовые поля вредят пчелиным ульям? И чем отличается башкирский бортевой мёд от обычного? Ответы на эти вопросы знают школьники, приехавшие в Киров на конференцию по пчеловодству.В последнее время участились случаи продажи фальсифицированного меда: пчел подкармливают сахарным сиропом, растапливают прошлогодний мед и выдают его за свежий, добавляют в готовый продукт сахарную патоку и другие суррогаты. Поэтому самый главный вопрос у любого человека, который встречается с профессиональными пчеловодами: чем настоящий мёд отличается от подделки? Большинство участников конференции, несмотря на свой юный возраст, прекрасно разбираются в теме.В Кировской области аграрии стали в последние годы стали активно выращивать рапс. Эта культура очень популярна в качестве корма для скота, из нее можно делать масло, и много других полезных продуктов. Но пчеловоды рапсу не рады. Докладчица из Уржума рассказала, почему.На конференцию приехали участники из Башкирии. Мед из тех краев славится на всю страну своим вкусом и особыми полезными свойствами. Например, бортевой мед - особенный продукт, его дают дикие лесные пчёлы.На конференции было всего 12 участников. Могло бы быть и больше, хотели принять участие юные пчеловоды из Пермского края и Томской области, но, к сожалению, эти ребята по уважительным причинам в Киров не приехали.Организаторы конференции планируют отправить лучших докладчиков на международный конгресс пчеловодства "Апиславия" в Москву, который состоится 9 — 13 сентября 2018 в Сокольниках. Поездка на Апиславию для победителей будет бесплатной.