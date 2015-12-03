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Новости / Образование

В Кирове состоялась конференция по пчеловодству

Вчера, 11:47 | Просмотров: 135 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Как отличить натуральный мёд от подделки? Почему рапсовые поля вредят пчелиным ульям? И чем отличается башкирский бортевой мёд от обычного? Ответы на эти вопросы знают школьники, приехавшие в Киров на конференцию по пчеловодству.

В последнее время участились случаи продажи фальсифицированного меда: пчел подкармливают сахарным сиропом, растапливают прошлогодний мед и выдают его за свежий, добавляют в готовый продукт сахарную патоку и другие суррогаты. Поэтому самый главный вопрос у любого человека, который встречается с профессиональными пчеловодами: чем настоящий мёд отличается от подделки? Большинство участников конференции, несмотря на свой юный возраст, прекрасно разбираются в теме.

В Кирове состоялась конференция по пчеловодствуДАРЬЯ КОРОТАЕВА, УЧАСТНИЦА КОНФЕРЕНЦИИ "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МЕДОНОСНЫХ ПЧЁЛ" (КУМЁНСКИЙ РАЙОН):
«Мёд натуральный засахаривается, получается тонкая струйка, когда мы его льём. При растирании пальцами впитывается в кожу. Если на поверхности появляется пенка или запах, значит, мёд забродил, что говорит о его ненатуральности».
 
 
В Кировской области аграрии стали в последние годы стали активно выращивать рапс. Эта культура очень популярна в качестве корма для скота, из нее можно делать масло, и много других полезных продуктов. Но пчеловоды рапсу не рады. Докладчица из Уржума рассказала, почему.

В Кирове состоялась конференция по пчеловодствуЕКАТЕРИНА НАУМЕЦ, УЧАСТНИЦА КОНФЕРЕНЦИИ "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МЕДОНОСНЫХ ПЧЁЛ" (Г. УРЖУМ):
«Есть люди, например, учителя в нашей школе и у них пасеки находятся вблизи от рапсовых полей. У одного учителя в том году погибло много пчёл. Рапс вреден для пчел, так как мед из него быстро кристаллизуется».
 
 
На конференцию приехали участники из Башкирии. Мед из тех краев славится на всю страну своим вкусом и особыми полезными свойствами. Например, бортевой мед - особенный продукт, его дают дикие лесные пчёлы.

В Кирове состоялась конференция по пчеловодствуДИНИСЛАМ ЮМАГУЖИН, УЧАСТНИЦА КОНФЕРЕНЦИИ "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МЕДОНОСНЫХ ПЧЁЛ" (БАШКОРТОСТАН):
«Бортевой мед очень дорого стоит, там сохраняется перга. На вкус тоже очень отличается».
 
 
На конференции было всего 12 участников. Могло бы быть и больше, хотели принять участие юные пчеловоды из Пермского края и Томской области, но, к сожалению, эти ребята по уважительным причинам в Киров не приехали.

В Кирове состоялась конференция по пчеловодствуАЛЕКСЕЙ АЛЁШКИН, И.О. ДИРЕКТОРА ФГБНУ ФАНЦ СЕВЕРО-ВОСТОКА:
«Лучших докладчиков будем награждать дипломами, стимулировать их к занятиям наукой, при поступлении в вуз, выборе специальности».
 
 
Организаторы конференции планируют отправить лучших докладчиков на международный конгресс пчеловодства "Апиславия" в Москву, который состоится 9 — 13 сентября 2018 в Сокольниках. Поездка на Апиславию для победителей будет бесплатной.


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