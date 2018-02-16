Кировская область получит федеральную субсидию на создание двух "кванториумов" для детей.

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Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Кировская область вошла в число регионов, получивших субсидию из федерального бюджета для создания учреждений дополнительного образования детей - «кванториумов». Наш регион получит 78,9 млн рублей.

В Кировской области появятся два «кванториума» - в Омутнинске (ул. Герцена, д. 23) и Кирово-Чепецке (ул. Лермонтова, д. 3а). В них смогут бесплатно обучаться 1200 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Детский технопарк в Омутнинске будет создан по модели «Стандарт» (шесть квантумов): Хайтек, IT-квантум, Робоквантум, Промышленный дизайн, Наноквантум и Аэроквантум.

В Кирово-Чепецке - по модели «Моногород» (четыре квантума): Хайтек, IT квантум, Робоквантум и Промышленный дизайн.

- «Кванториумы» станут большим событием для Омутнинска и Кирово-Чепецка, где находятся крупные предприятия, которые нуждаются в молодых кадрах. Технопарки помогут школьникам узнать о новых технологиях и профессиях, - отметил Игорь Васильев.

Напомним, детские технопарки будут созданы в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» государственной программы «Развитие образования».