Выставка-конкурс рисунков и плакатов "Безопасная дорога глазами детей"
Сами не нарушают и напоминают другим. Эти дети знают - залог безопасности - соблюдение правил дорожного движения. Это тот случай, когда конкурс не во имя конкурса, цель таких мероприятий - повышение интереса детей к изучению правил дорожного движения
АНАСТАСИЯ ХЛЕБНИКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«На самом деле, детям было очень интересно поучаствовать в этой выставке, потому что тема достаточно актуальная на сегодняшний день, было удивительно, что дети настолько знают правила дорожного движения, очень хорошо ориентируются. Тема была достаточно обширная, то есть как со стороны пешеходов правила, со стороны водителей».
Многие рисунки - реалии нашей жизни. Здесь и про водителей, и про пешеходов. Более 30 юных художников в возрасте от 9 до 15 лет представили на конкурс 32 рисунка. В их числе - Лилиана Шклёда.
ЛИЛИАНА ШКЛЁДА:
«Плакат изображает "Не спать за рулем", то есть что не нужно спать за рулем, потому что это грозит опасностью, а "Казус на дороге" - это отдельная картина. Можно сказать, что случилась авария, и пришёл полицейский».
Здесь всё как по волшебству - оживают светофоры, животные становятся полноправными участниками дорожной жизни. Ученица 2-го класса, Маша Смирнова, уверена - для каждого участника это не просто рисунок.
МАРИЯ СМИРНОВА:
«Рисуя эту картину, ты просто еще раз повторяешь правила дорожного движения».
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