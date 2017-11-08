Выставка-конкурс рисунков и плакатов "Безопасная дорога глазами детей"

Поделиться новостью:

«В своих живописных, графических и плакатных работах ребята решили напомнить зрителям о том, как важно вести себя на дороге и рядом с ней. На рисунках они изобразили, какими бы хотели видеть автомобильные магистрали и пешеходные переходы нашего города».

Всех желающих вспомнить правила движения и познакомиться с выставкой ждут в Детской художественной школе до 30 июня.

В Детской художественной школе состоялось открытие выставки-конкурса рисунков и плакатов "Безопасная дорога глазами детей". Одной из первых с работами конкурсантов познакомилась Карина Алоян.Сами не нарушают и напоминают другим. Эти дети знают - залог безопасности - соблюдение правил дорожного движения. Это тот случай, когда конкурс не во имя конкурса, цель таких мероприятий - повышение интереса детей к изучению правил дорожного движенияМногие рисунки - реалии нашей жизни. Здесь и про водителей, и про пешеходов. Более 30 юных художников в возрасте от 9 до 15 лет представили на конкурс 32 рисунка. В их числе - Лилиана Шклёда.Здесь всё как по волшебству - оживают светофоры, животные становятся полноправными участниками дорожной жизни. Ученица 2-го класса, Маша Смирнова, уверена - для каждого участника это не просто рисунок.