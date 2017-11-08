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Новости / Образование

Выставка-конкурс рисунков и плакатов "Безопасная дорога глазами детей"

Вчера, 18:01 | Просмотров: 105 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Детской художественной школе состоялось открытие выставки-конкурса рисунков и плакатов "Безопасная дорога глазами детей". Одной из первых с работами конкурсантов познакомилась Карина Алоян.

Сами не нарушают и напоминают другим. Эти дети знают - залог безопасности - соблюдение правил дорожного движения. Это тот случай, когда конкурс не во имя конкурса, цель таких мероприятий - повышение интереса детей к изучению правил дорожного движения

Выставка-конкурс рисунков и плакатов "Безопасная дорога глазами детей"АНАСТАСИЯ ХЛЕБНИКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«На самом деле, детям было очень интересно поучаствовать в этой выставке, потому что тема достаточно актуальная на сегодняшний день, было удивительно, что дети настолько знают правила дорожного движения, очень хорошо ориентируются. Тема была достаточно обширная, то есть как со стороны пешеходов правила, со стороны водителей».

Многие рисунки - реалии нашей жизни. Здесь и про водителей, и про пешеходов. Более 30 юных художников в возрасте от 9 до 15 лет представили на конкурс 32 рисунка. В их числе - Лилиана Шклёда.

Выставка-конкурс рисунков и плакатов "Безопасная дорога глазами детей"ЛИЛИАНА ШКЛЁДА:
«Плакат изображает "Не спать за рулем", то есть что не нужно спать за рулем, потому что это грозит опасностью, а "Казус на дороге" - это отдельная картина. Можно сказать, что случилась авария, и пришёл полицейский».

Здесь всё как по волшебству - оживают светофоры, животные становятся полноправными участниками дорожной жизни. Ученица 2-го класса, Маша Смирнова, уверена - для каждого участника это не просто рисунок.

Выставка-конкурс рисунков и плакатов "Безопасная дорога глазами детей"МАРИЯ СМИРНОВА:
«Рисуя эту картину, ты просто еще раз повторяешь правила дорожного движения».
 
 
 
Выставка-конкурс рисунков и плакатов "Безопасная дорога глазами детей"КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В своих живописных, графических и плакатных работах ребята решили напомнить зрителям о том, как важно вести себя на дороге и рядом с ней. На рисунках они изобразили, какими бы хотели видеть автомобильные магистрали и пешеходные переходы нашего города».
 
Всех желающих вспомнить правила движения и познакомиться с выставкой ждут в Детской художественной школе до 30 июня.


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