В Кирове прошел региональный этап Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников
Всероссийский Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников впервые прошел в Новосибирске три года назад. Тогда же масштабный проект получил свое название — «Страница 15», где «страница» — это объем текста, который обычно читается за минуту, а «цифра» — год проведения финала. По правилам чемпионата, участники читают вслух на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг. Жюри, в состав которого входят педагоги, писатели, актеры, сотрудники школьных библиотек, оценивает технику и артистизм чтения. Организаторы стараются не использовать отрывки из книг школьной программы, предлагая участникам незнакомые им ранее произведения русской, зарубежной прозы и поэзии.
АНДРЕЙ КОСМЫНИН, ВЕДУЩИЙ-ОРГАНИЗАТОР:
«Это не конкурс по скорочтению, как многие думают. Это чемпионат, спорт и ребята должны прочитать так, чтобы понравилось людям, но прежде всего им самим. Мне кажется, это единственная их задача».
В региональном этапе приняли участие 12 школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Ксения Логинова приехала в областной центр из Юрьянского района. Свои силы в отборочных этапах попробовала после совета школьного педагога. На районном этапе Ксения стала победителем. Как призналась девушка, сложность в прочтении вызывают незнакомые города и фамилии.
КСЕНИЯ ЛОГИНОВА, УЧАСТНИК РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА ПО ЧТЕНИЮ ВСЛУХ "СТАРНИЦА 18":
«Участники все серьезно настроены, все хорошие чтецы. Если они прошли сюда, то все хорошо читают, выразительно и актерски».
Победители регионального этапа отправятся в Тулу на всероссийский полуфинал, который пройдет в средине мая.
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