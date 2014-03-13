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Новости / Образование

В Кирове прошел региональный этап Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников

Вчера, 18:03 | Просмотров: 141 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Впервые в Кировской области прошел региональный этап Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’18». В библиотеке имени Грина собрались победители районных этапов продемонстрировали свою технику чтения и артистизм.

Всероссийский Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников впервые прошел в Новосибирске три года назад. Тогда же масштабный проект получил свое название — «Страница 15», где «страница» — это объем текста, который обычно читается за минуту, а «цифра» — год проведения финала. По правилам чемпионата, участники читают вслух на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг. Жюри, в состав которого входят педагоги, писатели, актеры, сотрудники школьных библиотек, оценивает технику и артистизм чтения. Организаторы стараются не использовать отрывки из книг школьной программы, предлагая участникам незнакомые им ранее произведения русской, зарубежной прозы и поэзии.

В Кирове прошел региональный этап Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассниковАНДРЕЙ КОСМЫНИН, ВЕДУЩИЙ-ОРГАНИЗАТОР:
«Это не конкурс по скорочтению, как многие думают. Это чемпионат, спорт и ребята должны прочитать так, чтобы понравилось людям, но прежде всего им самим. Мне кажется, это единственная их задача».
 
В региональном этапе приняли участие 12 школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Ксения Логинова приехала в областной центр из Юрьянского района. Свои силы в отборочных этапах попробовала после совета школьного педагога. На районном этапе Ксения стала победителем. Как призналась девушка, сложность в прочтении вызывают незнакомые города и фамилии.

В Кирове прошел региональный этап Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассниковКСЕНИЯ ЛОГИНОВА, УЧАСТНИК РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА ПО ЧТЕНИЮ ВСЛУХ "СТАРНИЦА 18":
«Участники все серьезно настроены, все хорошие чтецы. Если они прошли сюда, то все хорошо читают, выразительно и актерски».

Победители регионального этапа отправятся в Тулу на всероссийский полуфинал, который пройдет в средине мая.


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