В Кирове прошел региональный этап Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников

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Впервые в Кировской области прошел региональный этап Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’18». В библиотеке имени Грина собрались победители районных этапов продемонстрировали свою технику чтения и артистизм.Всероссийский Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников впервые прошел в Новосибирске три года назад. Тогда же масштабный проект получил свое название — «Страница 15», где «страница» — это объем текста, который обычно читается за минуту, а «цифра» — год проведения финала. По правилам чемпионата, участники читают вслух на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг. Жюри, в состав которого входят педагоги, писатели, актеры, сотрудники школьных библиотек, оценивает технику и артистизм чтения. Организаторы стараются не использовать отрывки из книг школьной программы, предлагая участникам незнакомые им ранее произведения русской, зарубежной прозы и поэзии.В региональном этапе приняли участие 12 школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Ксения Логинова приехала в областной центр из Юрьянского района. Свои силы в отборочных этапах попробовала после совета школьного педагога. На районном этапе Ксения стала победителем. Как призналась девушка, сложность в прочтении вызывают незнакомые города и фамилии.Победители регионального этапа отправятся в Тулу на всероссийский полуфинал, который пройдет в средине мая.