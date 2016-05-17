Кировская делегация готовится к «Туриаде-2018»

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Кировская делегация готовится к участию в спортивно-туристическом лагере Приволжского федерального округа «Туриада -2018».

Лагерь пройдет с 16 по 19 мая на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области. Все участники будут размещены в полевых условиях.

В этом году «Туриада» в шестой раз соберет на территории Саратовской области лучших спортсменов-туристов, студентов вузов, тренеров и экспертов. Всего в Хвалынск приедут около 700 человек. Участники спортивно-туристского лагеря продемонстрируют свою физическую выносливость, научатся работать в команде, познакомятся с достопримечательностями страны.

В состав делегации Кировской области вошли 40 любителей спортивного туризма в возрасте от 16 лет до 21 года. Они представят регион в 4 видах программы: велоспорт, пешеходный туризм, познавательная программа и водные виды спорта.

Соревнования по познавательному туризму будут включать в себя видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье!», конкурс «Лучшая разработка межрегионального туристического маршрута на территории ПФО», конкурс авторской песни, а также конкурс презентаций туристических событий в регионах, где наша команда представит туристический потенциал области Кировской области в форме презентации.

Отдельная программа в лагере предусмотрена для тех, кто в будущем займется развитием внутреннего туризма. Традиционно на площадке горнолыжного курорта соберутся студенты, изучающие основы туристического бизнеса.

В рамках спортивной программы пройдет первенство ПФО по спортивному туризму. Эти состязания вошли в Единый календарный план международных, всероссийских спортивных мероприятий на 2018 год. Участники лагеря могут сдать нормативы кандидатов в мастера спорта, повысить спортивные разряды.

В торжественном открытии спортивно-туристского лагеря «Туриада – 2018» примет участие полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

Напомним, «Туриада» – это уникальный формат, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы, который возрождает лучшие традиции спортивного, и познавательного туризма. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича.