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Новости / Образование

В Малмыжском районе для учеников сгоревшей малокомплектной школы нашли новое помещение.

Сегодня, 11:07 | Просмотров: 194 | Версия для печати
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ЧП произошло вечером 12 мая 2018 года.
 
Около 18 часов в с. Плотбище на улице Советской загорелось двухэтажное деревянное здание школы. Здание было построено в 1935 году. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям строения.
 
Тушение пожара продолжалось более шести часов. Было задействовано 113 человек и 7 единиц техники. Строение сгорело практически полностью.
 
Люди на пожаре не пострадали. Причины возгорания выясняются.
 
В школе учились 22 учащихся с 1 по 9 класс. В общей сложности в учреждении - 14 сотрудников, в том числе 6 педагогов. На место пжара выехали представители министерства образования. На месте было решено, что образовательный процесс прерван не будет. С понедельника, 14 мая, уроки будут организованы в пустующем здании, принадлежащем администрации Плотбищенского сельского поселения. Учебный год школа завершит в соответствии с учебным планом.
 
Добавим, что в 2018 году правительство области на подготовку школ к новому учебному году выделило 50 млн рублей. Деньги будут направлены в областные школы, часть средств пойдет на приведение помещений муниципальных школ в соответствие с требованиями пожарной безопасности.
 
В этом году к созданной сети опорных школ будут прикреплены общеобразовательные учебные заведения сельских поселений, в том числе школа Плотбищенского сельского поселения.
 
фото с места пожара ГУ МЧС по Кировской области


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