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Новости / Образование

В кадетских корпусах ПФО стартовал прием заявок на поступление.

Сегодня, 15:40 | Просмотров: 106 | Версия для печати
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Пройти вступительные испытания в лучшие корпуса округа сможет любой желающий из всех 14 регионов Приволжья, в том числе и школьники Кировской области.
 
Напомним, в  рамках проекта «КаДетство» созданы и успешно развиваются Башкирский, Татарстанский, Удмуртский, Пермский, Нижегородский и Чувашский кадетские корпуса Приволжского федерального округа. Проект реализуется с 2013 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича при поддержке Минобороны России.
 
В кадетских корпусах ПФО созданы комфортные условия для обучения, проживания, отдыха и занятий спортом. Кадеты обеспечены пятиразовым питанием, круглосуточным медицинским обслуживанием и комплектами форм.
 
В течение 2013-2018 гг. в кадетских корпусах проведена значительная работа по совершенствованию материально-технической базы и улучшению условий учебы и проживания воспитанников: построены новые спальные и учебные корпуса, физкультурно-оздоровительные комплексы, проведено обустройство территорий, приобретено самое современное оборудование для учебного процесса. Ключевую роль в организации профильной подготовки воспитанников кадетских корпусов играет подписание соглашений с Минобороны России и МВД России. В частности, для кадетских корпусов определены шефские военные и правоохранительные вузы и воинские части (в соответствии с профилем подготовки кадет). Одним из итогов проводимой работы является то, что более половины выпускников кадетских корпусов ПФО поступают в профильные высшие учебные заведения.
 
«Мы обращаем внимание на то, чтобы материально-техническая база работала на повышение знаний, успеваемости и мотивации ребят к государственной, военной, специальной службе в интересах своей страны, с пониманием того, что такое Родина, что ее нужно защищать, ей нужно служить. Для этого нужны специальные навыки, знания и соответствующий уровень подготовки, который мы здесь должны обеспечить. В этом плане есть хорошие результаты», - отметил полпред Президента РФ в ПФО  Михаил Бабич.
 
В кадетские корпуса ПФО принимаются школьники годные по состоянию здоровья и успешно прошедшие вступительные испытания. Преимущество при поступлении имеют дети-сироты, дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
 
Для поступления необходимо заявление родителей, личное заявление кандидата на имя директора корпуса, характеристика классного руководителя, заверенная директором школы, автобиография кандидата, социально-психологическая карта, медицинская справка, справка о составе семьи, портфолио, информация о текущей успеваемости.
 
Подробную информацию о сроках и условиях поступления можно узнать на официальных сайтах Башкирский, Татарстанский, Удмуртский, Пермский, Нижегородский и Чувашский кадетские корпуса Приволжского федерального округа.


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