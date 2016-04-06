Кировские школьники повысили свою финансовую грамотность
Урок финансовой грамотности для младшеклассников в школе № 70 начинается в форме сказки. Студентка экономического факультета Дарья Чайникова считает, что таким малышам надо подавать знания в максимально понятном и увлекательном формате.
ДАРЬЯ ЧАЙНИКОВА, СТУДЕНТКА:
«Я пишу в стихотворной форме, сама рисую иллюстрации, например на тему налогов, на тему банковской карты, аудита и так далее. Что бы было все понятно детям. В такой форме доступной объяснить».
Финансовая сказка рассказывает о том, что такое налоги, зачем они нужны и на что потом тратятся полученные государством деньги. Такие уроки детям идут только на пользу, уверены учителя.
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛЮК, УЧИТЕЛЬ МЛАДШИХ КЛАССОВ ШКОЛЫ №70:
«В современной жизни дети должны быть финансово подкованы, уметь распределять доходы-расходы, ориентироваться в пространстве, социуме. Этот урок не будет лишним».
Урок проходит в два этапа. Финансовая сказка - только первый из них. Ребята делятся на команды. Теперь им необходимо победить в "Своей игре". За правильные ответы команда получает баллы.
ЕЛЕНА КАРАНИНА, ЗАВ. КАФЕДРОЙ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЯТГУ, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК:
«Именно в младшем возрасте закладываются предпосылки для повышения финансовой грамотности для формирования правильных стереотипов финансового поведения. Сегодня это важная задача, которая реализуется министерством финансов, центральным банком».
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Подобные занятия прошли уже в сорока школах. Всего же в Кировской области состоялись уже более двух сотен уроков финансовой грамотности. Студенты не только со школьниками, но и с другими студентами, а так же людьми пожилого возраста».
Занятия проходят не только в школах. Студенты-экономисты посещают детские дома, детские сады, социальные центры.
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