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Кировские школьники повысили свою финансовую грамотность. В этом им помогли студенты экономического факультета.Урок финансовой грамотности для младшеклассников в школе № 70 начинается в форме сказки. Студентка экономического факультета Дарья Чайникова считает, что таким малышам надо подавать знания в максимально понятном и увлекательном формате.Финансовая сказка рассказывает о том, что такое налоги, зачем они нужны и на что потом тратятся полученные государством деньги. Такие уроки детям идут только на пользу, уверены учителя.Урок проходит в два этапа. Финансовая сказка - только первый из них. Ребята делятся на команды. Теперь им необходимо победить в "Своей игре". За правильные ответы команда получает баллы.Занятия проходят не только в школах. Студенты-экономисты посещают детские дома, детские сады, социальные центры.