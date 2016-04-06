ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

16 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.3033
EURO: 73.7796
Погода в городе Кирове:
вечером:  +9...+11°C
ночью:  +7...+9°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

Кировские школьники повысили свою финансовую грамотность

Сегодня, 13:26 | Просмотров: 97 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировские школьники повысили свою финансовую грамотность. В этом им помогли студенты экономического факультета.

Урок финансовой грамотности для младшеклассников в школе № 70 начинается в форме сказки. Студентка экономического факультета Дарья Чайникова считает, что таким малышам надо подавать знания в максимально понятном и увлекательном формате.

Кировские школьники повысили свою финансовую грамотность ДАРЬЯ ЧАЙНИКОВА, СТУДЕНТКА:
«Я пишу в стихотворной форме, сама рисую иллюстрации, например на тему налогов, на тему банковской карты, аудита и так далее. Что бы было все понятно детям. В такой форме доступной объяснить».

Финансовая сказка рассказывает о том, что такое налоги, зачем они нужны и на что потом тратятся полученные государством деньги. Такие уроки детям идут только на пользу, уверены учителя.

Кировские школьники повысили свою финансовую грамотность НАТАЛЬЯ МИХАЙЛЮК, УЧИТЕЛЬ МЛАДШИХ КЛАССОВ ШКОЛЫ №70:
«В современной жизни дети должны быть финансово подкованы, уметь распределять доходы-расходы, ориентироваться в пространстве, социуме. Этот урок не будет лишним».

Урок проходит в два этапа. Финансовая сказка - только первый из них. Ребята делятся на команды. Теперь им необходимо победить в "Своей игре". За правильные ответы команда получает баллы.

Кировские школьники повысили свою финансовую грамотность ЕЛЕНА КАРАНИНА, ЗАВ. КАФЕДРОЙ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЯТГУ, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК:
«Именно в младшем возрасте закладываются предпосылки для повышения финансовой грамотности для формирования правильных стереотипов финансового поведения. Сегодня это важная задача, которая реализуется министерством финансов, центральным банком».

Кировские школьники повысили свою финансовую грамотность АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Подобные занятия прошли уже в сорока школах. Всего же в Кировской области состоялись уже более двух сотен уроков финансовой грамотности. Студенты не только со школьниками, но и с другими студентами, а так же людьми пожилого возраста».

Занятия проходят не только в школах. Студенты-экономисты посещают детские дома, детские сады, социальные центры.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Михаил Бабич осмотрел единственное в России место дислокации стратегических бомбардировщиков.

15:32 16.05.2018


Михаил Бабич осмотрел единственное в России место дислокации стратегических бомбардировщиков.

В центре Кирова сгорели несколько нежилых построек (ВИДЕО).

15:11 16.05.2018


В центре Кирова сгорели несколько нежилых построек (ВИДЕО).

Заместителем начальника департамента городского хозяйства г. Кирова назначен Александр Орехов.

12:03 16.05.2018


Заместителем начальника департамента городского хозяйства г. Кирова назначен Александр Орехов.

Заместителем главы администрации г. Кирова по инвестициям назначен Антон Карпинский.

10:57 16.05.2018


Заместителем главы администрации г. Кирова по инвестициям назначен Антон Карпинский.

В Санчурском районе расследуют обстоятельства гибели в пожаре четырех человек.

10:34 16.05.2018


В Санчурском районе расследуют обстоятельства гибели в пожаре четырех человек.

Двое жителей Кирово-Чепецка за одну ночь совершили несколько автоугонов.

10:19 16.05.2018


Двое жителей Кирово-Чепецка за одну ночь совершили несколько автоугонов.

В Кирове задержали грабителя, полгода скрывавшегося от полиции.

10:11 16.05.2018


В Кирове задержали грабителя, полгода скрывавшегося от полиции.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошло заседание научно-методического совета архивных учреждений ПФО

17:49 16.05.2018


В Кирове прошло заседание научно-методического совета архивных учреждений ПФО

В ГИБДД насчитали 100 тысяч нарушений за четыре месяца

17:46 16.05.2018


В ГИБДД насчитали 100 тысяч нарушений за четыре месяца

Кировские школьники выдержали марафон на знание русского языка "Вятский грамотей"

15:26 16.05.2018


Кировские школьники выдержали марафон на знание русского языка "Вятский грамотей"

Поисковый отряд из Свечи вернулся из экспедиции в Новгородскую область

15:26 16.05.2018


Поисковый отряд из Свечи вернулся из экспедиции в Новгородскую область

Активисты ОНФ благоустраивают территорию Дворца творчества мемориал

15:25 16.05.2018


Активисты ОНФ благоустраивают территорию Дворца творчества мемориал

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Финансовая грамотность

06.04.2016


Финансовая грамотность

Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

16.04.2018


Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

Финансовый форум

09.09.2014


Финансовый форум

Кировские студенты стали призерами конкурса проектов по представлению "Бюджета для граждан"

12.01.2016


Кировские студенты стали призерами конкурса проектов по представлению "Бюджета для граждан"

Дни финансовой грамотности в ВятГУ

09.09.2016


Дни финансовой грамотности в ВятГУ

В Кировской области началась Неделя финансовой грамотности для молодёжи.

14.03.2016


В Кировской области началась Неделя финансовой грамотности для молодёжи.

Популярные новости

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

09.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

09.05.2018


В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

08.05.2018


54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

11.05.2018


Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

Уровень воды в Вятке в черте Кирова достиг отметки 382 см от нулевого поста.

07.05.2018


Уровень воды в Вятке в черте Кирова достиг отметки 382 см от нулевого поста.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх