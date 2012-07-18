"Битва за Сталинград" объединила старшеклассников Кировской области
Заключительный этап "Сталинградской битвы" для настоящих и будущих защитников страны стартовал. В течение целого полугодия ребята готовились к финалу. Работали над викторинами и презентациями, посещали круглые столы и мастер-классы.
АЛЕКСАНДР КИРИКОВ, ОРГАНИЗАТОР ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА-ИГРЫ "БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД":
«Ребята участвуют с большим удовольствием. Для них потрясающим открытием являются многие события и факты, узнают о наших земляках, родственниках, кто воевал в Сталинградской битве».
В заключительном этапе оценивается строевая подготовка, проход по "минному полю", перенос "раненых", поражение "огневых точек противника". В команде десять бойцов, плюс один в запасе. У каждого - свои обязанности. Настя, как и ее бабушка в военные годы, выбрала роль медсестры.
АНАСТАСИЯ ГРЕБЕНКИНА, УЧЕНИК ШКОЛЫ №10 ГОРОДА КИРОВА:
«Допустим, Тимофей поранил руку. Мне нужно рану обработать, перевязать и изолировать от внешних раздражителей».
Цель игры - патриотическое и духовно-нравственное воспитание подростков на примере героев Великой Отечественной войны, которые, возможно, являются даже родственниками участников.
ТИМОФЕЙ ШАЛЫГИН, УЧЕНИК ШКОЛЫ №10 ГОРОДА КИРОВА:
«У меня прабабушка 5 лет назад от Дмитрия Медведева получила письмо и медаль. Она мне рассказывала, как в годы войны отравила фашистов, она работала шпионом в столовой у них».
Победителей "Битвы за Сталинград" ждут дипломы и памятные подарки. А все участники, без исключения, отведают настоящей армейской каши.
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