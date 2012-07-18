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Новости / Образование

"Битва за Сталинград" объединила старшеклассников Кировской области

Сегодня, 13:27 | Просмотров: 93 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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"Битва за Сталинград" прошла в Кирове. Областная игра с таким названием объединила старшеклассников области.

Заключительный этап "Сталинградской битвы" для настоящих и будущих защитников страны стартовал. В течение целого полугодия ребята готовились к финалу. Работали над викторинами и презентациями, посещали круглые столы и мастер-классы.

"Битва за Сталинград" объединила старшеклассников Кировской областиАЛЕКСАНДР КИРИКОВ, ОРГАНИЗАТОР ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА-ИГРЫ "БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД":
«Ребята участвуют с большим удовольствием. Для них потрясающим открытием являются многие события и факты, узнают о наших земляках, родственниках, кто воевал в Сталинградской битве».

В заключительном этапе оценивается строевая подготовка, проход по "минному полю", перенос "раненых", поражение "огневых точек противника". В команде десять бойцов, плюс один в запасе. У каждого - свои обязанности. Настя, как и ее бабушка в военные годы, выбрала роль медсестры.

"Битва за Сталинград" объединила старшеклассников Кировской областиАНАСТАСИЯ ГРЕБЕНКИНА, УЧЕНИК ШКОЛЫ №10 ГОРОДА КИРОВА:
«Допустим, Тимофей поранил руку. Мне нужно рану обработать, перевязать и изолировать от внешних раздражителей».

Цель игры - патриотическое и духовно-нравственное воспитание подростков на примере героев Великой Отечественной войны, которые, возможно, являются даже родственниками участников.

"Битва за Сталинград" объединила старшеклассников Кировской областиТИМОФЕЙ ШАЛЫГИН, УЧЕНИК ШКОЛЫ №10 ГОРОДА КИРОВА:
«У меня прабабушка 5 лет назад от Дмитрия Медведева получила письмо и медаль. Она мне рассказывала, как в годы войны отравила фашистов, она работала шпионом в столовой у них».

Победителей "Битвы за Сталинград" ждут дипломы и памятные подарки. А все участники, без исключения, отведают настоящей армейской каши.


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