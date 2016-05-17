Кировские школьники выдержали марафон на знание русского языка "Вятский грамотей"

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«Русский язык - это язык нашей души, нашего менталитета, это один из самых богатых языков в мире, и поэтому нам хотелось бы этот конкурс продолжать и популяризировать интерес к глубокому изучению русского языка».

«Они были самыми разными - это были задания традиционного характера: расставить ударения, вставить необходимую пропущенную букву, расставить знаки препинания - это с одной стороны; с другой стороны, были задания творческого характера, когда нужно было проявить себя с творческой стороны; и третий вид заданий - это задания, которые были за рамками школьного учебника».

В течение нескольких месяцев ученики 5-11 классов участвовали в интеллектуальном марафоне на знание русского языка. Кто теперь по праву может назвать себя "Вятский грамотей"?Несмотря на то, что задания были сложными, ребята показали высокий уровень подготовки, легко справляясь с большинством поставленных перед ними вопросов. У ученицы православной гимназии Сони Годиной русский язык - самый любимый предмет. И именно с ним она хочет связать свою жизнь - мечтает поступить на филологический факультет. Сам конкурс её заинтересовал и порадовал своими необычными заданиями.Около 1300 юных конкурсантов из почти 30 кировских школ, гимназий и лицеев отвечали на вопросы по лексике, фразеологии, синтаксису и другим языковым разделам. Задания были разработаны кандидатом филологических наук, доцентом ВятГУ Андреем Злобиным с учетом школьной программы.Теперь задача этих ребят не останавливаться на достигнутом, идти дальше, осваивая вершины родного языка.