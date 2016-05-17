Кировские школьники выдержали марафон на знание русского языка "Вятский грамотей"
Несмотря на то, что задания были сложными, ребята показали высокий уровень подготовки, легко справляясь с большинством поставленных перед ними вопросов. У ученицы православной гимназии Сони Годиной русский язык - самый любимый предмет. И именно с ним она хочет связать свою жизнь - мечтает поступить на филологический факультет. Сам конкурс её заинтересовал и порадовал своими необычными заданиями.
СОФЬЯ ГОДИНА:
«Там были интересные задания, например, связанные с тем, что нужно было по строчкам из стихотворения назвать поэта, были задания, где нужно было исправить ошибку в предложении - это было интересно и немного сложно».
ЕЛЕНА ВЕСЕЛКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ДЮЦ ИМ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
АНДРЕЙ ЗЛОБИН, КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ВЯТГУ, ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА "ВЯТСКИЙ ГРАМОТЕЙ", ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ДЮЦ ИМ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
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