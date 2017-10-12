В Юрье родители учащихся местной школы пожаловались на учителя в Следственный комитет.

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Следственными органами СКР по Кировской области организовано проведение доследственной проверки по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В следственные органы поступило коллективное обращение от родителей воспитанников общеобразовательной школы, расположенной в пгт Юрья.

По их мнению, педагог ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетних, в том числе осуществляла незаконные поборы денежных средств.

Следователи СУ СКР по Кировской области всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего, проверят законность действий классного руководителя и обоснованность расходования денежных средств, собранных с родителей воспитанников.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

А в Орловском районе Следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы, которую подозревают в истязании своей 5-летней дочери. Расследование уголовного дела продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области