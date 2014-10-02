В Кирове прошла геоигра "По тылам фронтов"

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В Кирове более 20 команд встретились на очном этапе геоигры "По тылам фронтов". Какие испытания ждали ребят?Такие топографические игры проходят по всей России при поддержке Министерства образования и науки. Маршрут изначально для команд неизвестен, его необходимо составить с помощью подсказок.У каждого объекта необходимо было сделать фотографию и разместить её, и ответ на вопрос в группе сообщества вконтакте с хештегами #познаниекиров и #Геоигры2018. Именно по этим постам организаторы конкурса проследят прохождение командами маршрута.Далее будет проходить дистанционный этап, который проводится отдельно от очного, по итогам которого команда-победитель геоигры приглашается к участию в призовой игре в Приэльбрусье. Пожелаем нашим ребятам удачи.