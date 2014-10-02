В Кирове прошла геоигра "По тылам фронтов"
ТИМУРЛАН ТУМАНОВ, УЧАСТНИК ИГРЫ:
«Здесь находятся личные вещи маршала Конева и генерала Захватаева - вот как раз музей этот стоит... ждем».
Такие топографические игры проходят по всей России при поддержке Министерства образования и науки. Маршрут изначально для команд неизвестен, его необходимо составить с помощью подсказок.
ЕВГЕНИЯ ВЫЛЕГЖАНИНА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА "ПОЗНАНИЕ":
«Суть игры в том, что ребятам даются QR-коды, и в каждом QR-коде зашифровано задание со следующей станцией, со следующей точкой, ребята бегают командами по точкам в исторической части города и находят интересные объекты».
У каждого объекта необходимо было сделать фотографию и разместить её, и ответ на вопрос в группе сообщества вконтакте с хештегами #познаниекиров и #Геоигры2018. Именно по этим постам организаторы конкурса проследят прохождение командами маршрута.
ЕВГЕНИЯ ВЫЛЕГЖАНИНА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА "ПОЗНАНИЕ":
«Мало кто знает, что в очень многих местах в нашем городе во время войны были военные госпитали. 26000 раненых мог вместить наш город Киров во время войны. На самом деле, было очень страшное время, и сегодня мы вспоминаем эти тяжелые времена».
Далее будет проходить дистанционный этап, который проводится отдельно от очного, по итогам которого команда-победитель геоигры приглашается к участию в призовой игре в Приэльбрусье. Пожелаем нашим ребятам удачи.
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