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Новости / Образование

В школе № 58 прошел урок по ПДД

Сегодня, 14:55 | Просмотров: 78 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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У учеников 58-ой школы прошел необычный урок. Сотрудники ГИБДД напомнили детям правила дорожного движения, а помогли им в этом старшеклассники.

Это одновременно и акция ГИБДД, и практическое занятие для школьников. Ученикам младшим классов рассказывают о том, как правильно переходить дорогу. Информацию подают не только полицейские, но и старшеклассники.

- Перед переходом через пешеходный переход обязательно сначала останавливаемся, снимаем наушники, убираем телефоны и другие гаджеты.
 
 
Снять капюшон, если он надет, посмотреть налево, затем направо. Небольшой инструктаж, и школьники перешли к практике на не регулируемом пешеходном переходе. В ходе акции сотрудники ГИБДД и дети общались с прохожими.

- И вот такой небольшой вам сюрприз. Это световозвращающий значок. Как вы думаете, для чего?
- Чтобы машины видели, что я иду.

В школе № 58 прошел урок по ПДДАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По окончанию акции ребята раздали прохожим вот такие вот листовки. Это памятка. На ней изображены дорожные знаки и расшифровка, что они означают. А так же некоторые советы. Что необходимо делать при пересечении проезжей части».
 
 
Отметим, в Кирове с начала года произошло 34 ДТП с участием детей. Столько же детей пострадали, причем 22 ребенка были пешеходами.

В школе № 58 прошел урок по ПДДЕЛЕНА ЗЫКИНА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«В каждом втором случае с пешеходом у нас ДТП произошли по неосторожности самих юных пешеходов. Конечно же, отработка практических навыков перехода проезжей части они очень ценны, чем просто теоретические знания о правилах дорожного движения».
 
 
Подобные акции будут проходить и во время летних каникул. Полицейские планируют посещать пришкольные детские лагеря.

- Пешеход убедись в безопасности перехода.


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