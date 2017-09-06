В школе № 58 прошел урок по ПДД

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- Перед переходом через пешеходный переход обязательно сначала останавливаемся, снимаем наушники, убираем телефоны и другие гаджеты.

«По окончанию акции ребята раздали прохожим вот такие вот листовки. Это памятка. На ней изображены дорожные знаки и расшифровка, что они означают. А так же некоторые советы. Что необходимо делать при пересечении проезжей части».

«В каждом втором случае с пешеходом у нас ДТП произошли по неосторожности самих юных пешеходов. Конечно же, отработка практических навыков перехода проезжей части они очень ценны, чем просто теоретические знания о правилах дорожного движения».

У учеников 58-ой школы прошел необычный урок. Сотрудники ГИБДД напомнили детям правила дорожного движения, а помогли им в этом старшеклассники.Это одновременно и акция ГИБДД, и практическое занятие для школьников. Ученикам младшим классов рассказывают о том, как правильно переходить дорогу. Информацию подают не только полицейские, но и старшеклассники.Снять капюшон, если он надет, посмотреть налево, затем направо. Небольшой инструктаж, и школьники перешли к практике на не регулируемом пешеходном переходе. В ходе акции сотрудники ГИБДД и дети общались с прохожими.Отметим, в Кирове с начала года произошло 34 ДТП с участием детей. Столько же детей пострадали, причем 22 ребенка были пешеходами.Подобные акции будут проходить и во время летних каникул. Полицейские планируют посещать пришкольные детские лагеря.