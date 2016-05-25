«Последний звонок» в школе № 37 города Кирова
- Мамы слезу вытирают. Кончилось детство. Взрослая жизнь нам в глаза заглянула.
Гордое звание - выпускник. Для этих ребят уже позади школьные уроки, наставления учителей и обед в любимой столовой. В этом году из 37 школы города Кирова выпускаются 110 одиннадцатиклассников. 95 получат аттестаты хорошистов, 25 - золотые медали.
ЛАРИСА ШУЛЬГИНА ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №37 Г. КИРОВА:
«Вы, выпускники, получили знания, которые помогут вам получить профессиональное образование. Вы воспитали в себе активную жизненную позицию, чтобы быть успешными. Ваши успехи радуют и школу, и область».
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В этом году Лариса Ивановна руководит школой уже 10 лет. Мы ее поздравляем. Думаю, каждый "последний звонок" остается в вашем сердце».
Самые сложные моменты - сдача ЕГЭ и поступление в вузы - еще только впереди, а сегодня - праздник, который в их жизни уже никогда не повторится.
ВЛАДИМИР ТАТАРЕНКОВ, ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ №37 Г. КИРОВА:
«В 9 классе был промежуточный этап, подготовка к этому событию, которое сегодня происходит. Поэтому эмоции сегодня настоящие. Прийти обратно в школу и сесть за парты уже не получится».
АЛИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, ВЫПУСКНИЦА ШКОЛА №37 Г. КИРОВА:
«Можно было белый верх, черный низ, но мы хотим придерживаться традиций и ходить в фартуках. Фартук мне дала тетя, у нее был выпускной 10 лет назад. Как традиция передавать его девочкам в нашей семье».
Девочки признаются, что собираясь на "последний звонок", прослезились и не раз. Ведь сегодня им, как и одиннадцать лет назад, мамы помогали завязывать бантики, вить кудри. Только сейчас школьная пора у них не начинается, а заканчивается. Подбодрить ребят пришли будущие выпускники 2028 года.
- Кто, скажите, в нашей школе самый сильный и веселый? Ну, конечно, выпускник.
Напутственные и добрые слова лились рекой: от первых учителей, директора, классных руководителей и, конечно, родителей. Ежегодно выпускников 37 школы приходит поздравить председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«То, что сегодня произошло, действительно прощание с детством, беззаботной жизнью. Начинается все сложнее. Я увидел единение родителей, детей, учителей. Уверен, что выпускники 37 школы всегда найдут здесь поддержку».
Вот и прозвенел для выпускников "последний звонок". Впереди их ждет взрослая жизнь.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
11.05.2018