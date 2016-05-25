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Новости / Образование

«Последний звонок» в школе № 37 города Кирова

Вчера, 20:47 | Просмотров: 125 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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"Последний звонок" прозвенел для выпускников одиннадцатых классов. Впереди их ждут ответственные испытания: сдача ЕГЭ и поступление в вузы. Старшеклассников 37-ой школы Кирова традиционно поздравил председатель Законодательного собрания Владимир Быков.

- Мамы слезу вытирают. Кончилось детство. Взрослая жизнь нам в глаза заглянула.

Гордое звание - выпускник. Для этих ребят уже позади школьные уроки, наставления учителей и обед в любимой столовой. В этом году из 37 школы города Кирова выпускаются 110 одиннадцатиклассников. 95 получат аттестаты хорошистов, 25 - золотые медали.

«Последний звонок» в школе № 37 города КироваЛАРИСА ШУЛЬГИНА ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №37 Г. КИРОВА:
«Вы, выпускники, получили знания, которые помогут вам получить профессиональное образование. Вы воспитали в себе активную жизненную позицию, чтобы быть успешными. Ваши успехи радуют и школу, и область».

«Последний звонок» в школе № 37 города КироваВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В этом году Лариса Ивановна руководит школой уже 10 лет. Мы ее поздравляем. Думаю, каждый "последний звонок" остается в вашем сердце».

Самые сложные моменты - сдача ЕГЭ и поступление в вузы - еще только впереди, а сегодня - праздник, который в их жизни уже никогда не повторится.

«Последний звонок» в школе № 37 города КироваВЛАДИМИР ТАТАРЕНКОВ, ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ №37 Г. КИРОВА:
«В 9 классе был промежуточный этап, подготовка к этому событию, которое сегодня происходит. Поэтому эмоции сегодня настоящие. Прийти обратно в школу и сесть за парты уже не получится».

«Последний звонок» в школе № 37 города КироваАЛИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, ВЫПУСКНИЦА ШКОЛА №37 Г. КИРОВА:
«Можно было белый верх, черный низ, но мы хотим придерживаться традиций и ходить в фартуках. Фартук мне дала тетя, у нее был выпускной 10 лет назад. Как традиция передавать его девочкам в нашей семье».

Девочки признаются, что собираясь на "последний звонок", прослезились и не раз. Ведь сегодня им, как и одиннадцать лет назад, мамы помогали завязывать бантики, вить кудри. Только сейчас школьная пора у них не начинается, а заканчивается. Подбодрить ребят пришли будущие выпускники 2028 года.

- Кто, скажите, в нашей школе самый сильный и веселый? Ну, конечно, выпускник.

Напутственные и добрые слова лились рекой: от первых учителей, директора, классных руководителей и, конечно, родителей. Ежегодно выпускников 37 школы приходит поздравить председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«То, что сегодня произошло, действительно прощание с детством, беззаботной жизнью. Начинается все сложнее. Я увидел единение родителей, детей, учителей. Уверен, что выпускники 37 школы всегда найдут здесь поддержку».

Вот и прозвенел для выпускников "последний звонок". Впереди их ждет взрослая жизнь.


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