«Последний звонок» в школе № 37 города Кирова

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"Последний звонок" прозвенел для выпускников одиннадцатых классов. Впереди их ждут ответственные испытания: сдача ЕГЭ и поступление в вузы. Старшеклассников 37-ой школы Кирова традиционно поздравил председатель Законодательного собрания Владимир Быков.Гордое звание - выпускник. Для этих ребят уже позади школьные уроки, наставления учителей и обед в любимой столовой. В этом году из 37 школы города Кирова выпускаются 110 одиннадцатиклассников. 95 получат аттестаты хорошистов, 25 - золотые медали.Самые сложные моменты - сдача ЕГЭ и поступление в вузы - еще только впереди, а сегодня - праздник, который в их жизни уже никогда не повторится.Девочки признаются, что собираясь на "последний звонок", прослезились и не раз. Ведь сегодня им, как и одиннадцать лет назад, мамы помогали завязывать бантики, вить кудри. Только сейчас школьная пора у них не начинается, а заканчивается. Подбодрить ребят пришли будущие выпускники 2028 года.Напутственные и добрые слова лились рекой: от первых учителей, директора, классных руководителей и, конечно, родителей. Ежегодно выпускников 37 школы приходит поздравить председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков.Вот и прозвенел для выпускников "последний звонок". Впереди их ждет взрослая жизнь.