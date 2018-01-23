«Последний звонок» в Кировском кадетском корпусе имена А. Опарина

Поделиться новостью:

Для восемнадцати одиннадцатиклассников кировского кадетского корпуса имена Александра Опарина прозвенел последний звонок. Через несколько дней ребята приступят к сдаче ЕГЭ, а сегодня в торжественной обстановке они принимали напутственные слова.Подходит к концу учебный, а для кого-то и выпускной год, поэтому традиционно в конце мая одиннадцатиклассники слышат в школьных коридорах свой последний звонок. Занятия закончились, теперь впереди только экзамены и подготовка к ним. На сцене выпускники волнуются, сегодня они - герои дня. Такое больше не повторится, говорят выпускники, поэтому каждая минута останется в памяти.Слова благодарности в адрес учителей сменялись пожеланиями и напутствиями для уже бывших учеников. Поздравить выпускников приехала и министр образования Кировской области Ольга Рысева.Эмоции в этот день переполняют всех. И тех, кто носит благородное звание учитель, и родителей, которые вместе с детьми переживали школьные годы. Первый выпуск кадетского корпуса показал неплохие результаты. Из 18 одиннадцатиклассников пять золотых медалистов и один выпускник заканчивает с серебряной медалью.Добавим, что желающих поступить в кировский кадетский корпус в этом году не мало. Звонки поступают ежечасно и по приблизительным подсчетам уже более 160-ти заявок.