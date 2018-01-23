«Последний звонок» в Кировском кадетском корпусе имена А. Опарина
Подходит к концу учебный, а для кого-то и выпускной год, поэтому традиционно в конце мая одиннадцатиклассники слышат в школьных коридорах свой последний звонок. Занятия закончились, теперь впереди только экзамены и подготовка к ним. На сцене выпускники волнуются, сегодня они - герои дня. Такое больше не повторится, говорят выпускники, поэтому каждая минута останется в памяти.
ЮЛИЯ РАКОВА КИРИЛЛ БУЗМАКОВ, ВЫПУСКНИКИ:
«С моим классом я проучилась с садика и мне очень не хочется с ними расставаться.
Прощание с родными людьми и начало взрослой жизни».
Слова благодарности в адрес учителей сменялись пожеланиями и напутствиями для уже бывших учеников. Поздравить выпускников приехала и министр образования Кировской области Ольга Рысева.
ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы окунулись в кадетское образование. Вы участвовали в ярких мероприятиях, которые воспитали в вас дисциплинированность, закалили характер, научили дружбе и взаимовыручке и помогут сделать осознанный выбор в вашей дальнейшей жизни».
Эмоции в этот день переполняют всех. И тех, кто носит благородное звание учитель, и родителей, которые вместе с детьми переживали школьные годы. Первый выпуск кадетского корпуса показал неплохие результаты. Из 18 одиннадцатиклассников пять золотых медалистов и один выпускник заканчивает с серебряной медалью.
АЛЕКСЕЙ СЕМЕЙШЕВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА ИМЕНА А. ОПАРИНА:
«Это первый выпуск в статусе кадетского корпуса. Здесь есть часть детей, которые кадеты, а часть учащиеся общеобразовательной школы. Поэтому они выбирают гражданские вузы, есть дети, которые выбирают военные и юридические институты».
Добавим, что желающих поступить в кировский кадетский корпус в этом году не мало. Звонки поступают ежечасно и по приблизительным подсчетам уже более 160-ти заявок.
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