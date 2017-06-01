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Новости / Образование

В Кирове прошла олимпиада по робототехнике

Сегодня, 14:59 | Просмотров: 106 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Кирове состоялся региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады. Кто стал лучшим из лучших?

Для Жени Луппова, который серьезно занимается робототехникой уже два года, олимпиада прошла крайне успешно, сегодня он стал победителем в своей номинации. Мальчик принимал участие в свободной категории. Школьнику со своим управляемым подопечным предстояло правильно отсортировать предметы.

В Кирове прошла олимпиада по робототехнике ЕВГЕНИЙ ЛУППОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ:
«Мы так решили, нам показалось оно самое интересное для нас. Этот робот, получается, сортирует посылки».
 
У каждой команды были абсолютно разные конструкции, хотя и имеющие одинаковое предназначение. Алгоритмы, по которым работали роботы, удивляли даже опытных судей. В олимпиаде было 3 категории - основная младшая и средняя и свободная.

В Кирове прошла олимпиада по робототехнике ВАДИМ КАТАЕВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ В ЦЕНТРЕ "ПОЗНАНИЕ", СУДЬЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ:
«Основная категория традиционно посвящена какой-либо из тем. В этом году темой стала еда. И младшая категория у нас занималась сортировкой фруктов, средняя же категория размещала саженцы для их дальнейшего роста».
 
Победители олимпиады получили путевку на Всероссийский этап, который пройдёт с 22 по 24 июня в Казани.


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