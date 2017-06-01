В Кирове прошла олимпиада по робототехнике

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В Кирове состоялся региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады. Кто стал лучшим из лучших?Для Жени Луппова, который серьезно занимается робототехникой уже два года, олимпиада прошла крайне успешно, сегодня он стал победителем в своей номинации. Мальчик принимал участие в свободной категории. Школьнику со своим управляемым подопечным предстояло правильно отсортировать предметы.У каждой команды были абсолютно разные конструкции, хотя и имеющие одинаковое предназначение. Алгоритмы, по которым работали роботы, удивляли даже опытных судей. В олимпиаде было 3 категории - основная младшая и средняя и свободная.Победители олимпиады получили путевку на Всероссийский этап, который пройдёт с 22 по 24 июня в Казани.