Школьники прошли испытание противогазами и взрывами

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Кировские десятиклассники завершили учебный год военными сборами. Они прошли в детском лагере "Звездный". Двое суток ребята жили вдали от дома и привыкали к армейским будням.Видимость почти нулевая. В противогазе непривычно, вокруг взрываются петарды, но надо двигаться вперед. Дойти до места, забрать раненых и вернуться. Эта задача только на первый взгляд кажется трудной. Десятиклассники быстро справились с заданием.Военные сборы проходят в три смены. Ребятам занимаются военным делом двое суток. Тактическая подготовка, стрельба, сборка автомата и многое другое. Всего девять учебных точек. Одним из самых сложных упражнений является полоса препятствий.Некоторые не справляются и падают с веревок. А вот Костя Лазарев справился с задачей с первого раза. Не смотря на это, Костя не считает сборы легкой прогулкой.В военных сборах участвовали сорок семь школ и один техникум, а это более семи сотен человек. Сборами заканчивается курс ОБЖ за 10-й класс. Организаторы отмечают, не смотря на то, что многие справляются с заданиями играючи, общая готовность школьников к службе в армии оставляет желать лучшего.Так же с положительной стороны можно отметить детей, которые занимаются спортом, говорят организаторы. Добавим, последний день сборов ребятам запомнится. С их окончанием школьников поздравили представители силовых структур и администрации города Кирова.