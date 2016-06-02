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Новости / Образование

Школьники прошли испытание противогазами и взрывами

Вчера, 20:40 | Просмотров: 141 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировские десятиклассники завершили учебный год военными сборами. Они прошли в детском лагере "Звездный". Двое суток ребята жили вдали от дома и привыкали к армейским будням.

Видимость почти нулевая. В противогазе непривычно, вокруг взрываются петарды, но надо двигаться вперед. Дойти до места, забрать раненых и вернуться. Эта задача только на первый взгляд кажется трудной. Десятиклассники быстро справились с заданием.

Школьники прошли испытание противогазами и взрывамиАЛЕКСАНДР ТАРАКАНОВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ №56:
«Достаточно легко. Приспосабливаешься сразу. Команды слушаешь, приказы выполняешь. - А то, что дым, петарды. - Мужик ничего не должен бояться».

Военные сборы проходят в три смены. Ребятам занимаются военным делом двое суток. Тактическая подготовка, стрельба, сборка автомата и многое другое. Всего девять учебных точек. Одним из самых сложных упражнений является полоса препятствий.

Школьники прошли испытание противогазами и взрывамиСЕРГЕЙ ЮФЕРЕВ, ПЕДАГОГ МБОУ ДО ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО Г. КИРОВА:
«Состоит из шести переправ. Переправы достаточно сложные. Довольно интересные. Ребятам очень нравится, какие-то этапы трудно даются им, а какие-то преодолевают достаточно легко».

Некоторые не справляются и падают с веревок. А вот Костя Лазарев справился с задачей с первого раза. Не смотря на это, Костя не считает сборы легкой прогулкой.

Школьники прошли испытание противогазами и взрывамиКОСТЯ ЛАЗАРЕВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ №42:
«Первый день было очень сложно. Сейчас полегче чуть-чуть. Мы копали окоп. Прям капали окоп. Строевая подготовка, огневая. Как армия, только поменьше».

В военных сборах участвовали сорок семь школ и один техникум, а это более семи сотен человек. Сборами заканчивается курс ОБЖ за 10-й класс. Организаторы отмечают, не смотря на то, что многие справляются с заданиями играючи, общая готовность школьников к службе в армии оставляет желать лучшего.

Школьники прошли испытание противогазами и взрывамиВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА МБОУ ДО ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО Г. КИРОВА:
«Подготовка слабая, если говорить в общей оценке. Если оценивать по тому, что показано на учебных точках, в лучшую сторону выделяются кадеты, юнармейцы, которые занимаются».

Так же с положительной стороны можно отметить детей, которые занимаются спортом, говорят организаторы. Добавим, последний день сборов ребятам запомнится. С их окончанием школьников поздравили представители силовых структур и администрации города Кирова.


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