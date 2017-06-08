Юные кировчане смогут пройти начальную военную подготовку в новом Учебном центре ПФО.

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В округе будет создан Учебный центр патриотического воспитания ПФО «Гвардеец».

Соглашение о взаимодействии при его создании подписали полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич, глава Нижегородской области и председатель ДОСААФ России. В торжественном мероприятии приняла участие министр образования Кировской области Ольга Рысева.

Центр рассчитан на подростков из всех регионов округа, заинтересованных в начальной военной подготовке. На базе Учебного центра планируется проведение оборонно-спортивных лагерей, сборов для спортивных школ и секций, в которых предусмотрена программа дополнительного образования (робототехника, радиоэлектроника, армейский рукопашный бой, кроссфит, а также экскурсионно-познавательный туризм и др.).

Таким образом, на окружном уровне будут реализованы государственная программа патриотического воспитания граждан на 2016-2020 годы и положения совместного приказа Минобороны России и Минобрнауки России №96/134 от 24 февраля 2010 года по проведению 5-ти дневных учебных сборов допризывной молодежи.

Первоначальная военная подготовка к воинской службе (5-ти дневные сборы) включает занятия по огневой, тактической, строевой и физической подготовке, основам безопасности, радиационно-химической и биологической защите.



Учебный центр станет площадкой для повышения профессионального уровня педагогических работников и окружным центром организационно-методического обеспечения образовательного процесса по военно-патриотическому воспитанию.

Новый Учебный центр будет использовать инфраструктуру Нижегородского кадетского корпуса ПФО, в первую очередь плоскостные спортивные сооружения и объекты профильной подготовки кадет для воздушно-десантной подготовки. Также планируется задействовать материально-техническую базу двух аэроклубов и одного аэродрома ДОСААФ. Функционировать центр будет круглогодично.