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Новости / Образование

Юные кировчане смогут пройти начальную военную подготовку в новом Учебном центре ПФО.

Сегодня, 13:57 | Просмотров: 80 | Версия для печати
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В округе будет создан Учебный центр патриотического воспитания ПФО «Гвардеец». 
 
Соглашение о взаимодействии при его создании подписали полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич, глава Нижегородской области и председатель ДОСААФ России. В торжественном мероприятии приняла участие министр образования Кировской области Ольга Рысева.
 
Центр рассчитан на подростков из всех регионов округа, заинтересованных в начальной военной подготовке. На базе Учебного центра планируется проведение оборонно-спортивных лагерей, сборов для спортивных школ и секций, в которых предусмотрена программа дополнительного образования (робототехника, радиоэлектроника, армейский рукопашный бой, кроссфит, а также экскурсионно-познавательный туризм и др.).
 
Таким образом, на окружном уровне будут реализованы государственная программа патриотического воспитания граждан на 2016-2020 годы и положения совместного приказа Минобороны России и Минобрнауки России №96/134 от 24 февраля 2010 года по проведению 5-ти дневных учебных сборов допризывной молодежи.
 
Первоначальная военная подготовка к воинской службе (5-ти дневные сборы) включает занятия по огневой, тактической, строевой и физической подготовке, основам безопасности, радиационно-химической и биологической защите.
 
Учебный центр станет площадкой для повышения профессионального уровня педагогических работников и окружным центром организационно-методического обеспечения образовательного процесса по военно-патриотическому воспитанию.
 
Новый Учебный центр будет использовать инфраструктуру Нижегородского кадетского корпуса ПФО, в первую очередь плоскостные спортивные сооружения и объекты профильной подготовки кадет для воздушно-десантной подготовки. Также планируется задействовать материально-техническую базу двух аэроклубов и одного аэродрома ДОСААФ. Функционировать центр будет круглогодично.


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