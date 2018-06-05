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Новости / Образование

Инспекторы ГИБДД организовали игровые программы о профилактике ДТП с участием детей

Сегодня, 15:50 | Просмотров: 62 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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"Территория безопасности" - для школьников. В летние каникулы инспекторы ГИБДД организовали специальные игровые программы, главная цель которых профилактика ДТП с участием детей.

Для одиннадцатилетнего Ильи Перминова, который занимается баскетболом уже 5 лет, такие мероприятия кажутся очень важными и нужными - ведь безопасность превыше всего. Он четко следует правилам дорожного движения не только на конкурсе, но и в жизни. Сегодняшняя игра на проверку ПДД была для него только в радость, он с легкостью справился со всеми заданиями.

Инспекторы ГИБДД организовали игровые программы о профилактике ДТП с участием детейИЛЬЯ ПЕРМИНОВ, СПОРТСМЕН:
«Ну пока что мне всё нравится, мероприятие, конечно, еще не закончилось, но я уверен, что еще в конце будут призы, и я думаю, что всё самое лучшее только впереди».
 
Летом дети предоставлены сами себе, и нередко, заигрываясь, не видят угрожающей им опасности. Для того, чтобы по максимуму защитить своего ребенка, по мнению сотрудников Госавтоинспекции, необходимо постоянно проводить с ними профилактические беседы, а также рассказывать, где можно играть, а где нельзя. В теплый период времени ребята часто ездят по городу на велосипедах. Не соблюдая правила на двухколесном транспорте - можно навредить не только себе, но и остальным участникам дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД организовали игровые программы о профилактике ДТП с участием детейЕЛЕНА ЗЫКИНА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«На сегодняшний момент на территории города Кирова у нас произошло 36 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, в которых у нас пострадали как пешеходы, так и пассажиры. По вине несовершеннолетних произошло у нас 13 дорожно-транспортных происшествий».

Подобные игры будут стимулировать детей более сознательно относиться к своей безопасности и соблюдать основные правила дорожного движения.


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