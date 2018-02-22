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Новости / Образование

Новая школа в слободе Шевели будет построена к 2020 году.

Сегодня, 13:41 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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Задача о строительстве новой школы в слободе Шевели была поставлена руководством г. Кирова для решения проблем кировской школы № 24.
 
Новая школа должна принять детей 1 сентября 2020 года. По информации городского департамента муниципальной собственности, сейчас идет работа по формированию участка под строительство школы.
 
В феврале 2018 года были внесены изменения в генеральный план города в части отображения в квартале улиц Слобода Шевели – Профсоюзная – Карла Маркса – Володарского. В конце мая внесены изменения и в Правила землепользования и застройки города – изменена территориальная зона этого квартала с «Ц-2» на «ЦУ-2» (зона учреждений образования и просвещения).
 
Это означает, что на данном участке может быть построено только учебное заведение – и ничто другое.
 
В данный момент продолжаются мероприятия по формированию земельного участка под школу. Ранее, в апреле текущего года, во время очередной встречи с родителями учеников школы № 24 глава администрации г. Кирова Илья Шульгин заявил, что новая школа в слободе Шевели получит этот же номер - 24. И в ней будет работать тот педагогический состав. Но поскольку мест в новой школе планируется значительно больше, и учительский коллектив в таком случае пополнится новыми специалистами.
 
На сегодня для разгрузки школы № 24 администрацией г. Кирова предпринят целый ряд мер. На будущий учебный год в школе сформировано только два первых класса, где будут учиться 56 ребят.
 
Часть территории, закрепленной за школой № 24, перераспределена между школами № 10 и № 28 – они принимают детей из микрорайона улицы МОПРа. Кроме того, прием ребят из этого микрорайона был организован и в школе № 48.
 
Летом в здании школы № 24 по улице МОПРа, 19-в будет проведен ремонт пищеблока, вентиляционных систем и расширение столовой, чтобы дети могли обучаться в комфортных условиях.


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