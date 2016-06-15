Рособранадзор восстановил госаккредитацию ВятГУ по всем специальностям и направлениям подготовки.

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8 июня 2018 года вышел приказ Рособнадзора № 774 «О возобновлении действия государственной аккредитации образовательной деятельности федеральному государственному образовательному учреждению высшего образования «Вятский государственный университет».

Напомним, после плановой проверки сотрудниками Рособрнадзора были выявлены незначительные несоответствия стандартам по нескольким группам специальностей ВятГУ.

Аккредитация по данным программам была приостановлена до выполнения всех предписаний надзорной службы.

К настоящему времени все недочеты были устранены.

Свидетельство о государственной аккредитации ВятГУ действует до 2021 года по всем специальностям и направлениям подготовки.