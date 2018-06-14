В дневном лагере "Юный техник "школьники осваивают азбуку Морзе и сайтостроение

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У школьников продолжаются летние каникулы. Юные изобретатели проводят их с пользой в дневном лагере при центре технического творчества.Ежегодно мальчишки и девчонки проводят свои каникулы в лагере "Юный техник". 55 детей занимаются и отдыхают в профильных объединениях. Каждый отряд находится под руководством опытного педагога. В кружке начального технического моделирования с помощью картона, пенопласта и клея создаются первые технические модели. А на авиамодельных симуляторах ребята получают навыки управления самолетами.В объединении радиоспорта школьники изучают телеграфную азбуку или азбуку Морзе, а также правила ведения радиосвязи для работы в эфире с любителями всего мира. Также знакомятся со спортивной радиопеленгацией.Большой интерес у ребят самостоятельное программирование и сайтостроение. Дети, которые осваивают информатику, после окончания школы стараются выбрать специальность, связанную с программированием. Школьники в лагере "Юный техник" не только с пользой проводят время. В общей программе - масса развлекательных мероприятий.