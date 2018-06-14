В дневном лагере "Юный техник "школьники осваивают азбуку Морзе и сайтостроение
Ежегодно мальчишки и девчонки проводят свои каникулы в лагере "Юный техник". 55 детей занимаются и отдыхают в профильных объединениях. Каждый отряд находится под руководством опытного педагога. В кружке начального технического моделирования с помощью картона, пенопласта и клея создаются первые технические модели. А на авиамодельных симуляторах ребята получают навыки управления самолетами.
СЕРГЕЙ ЦЕЛИЩЕВ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
«Виртуальная модель на компьютере, чтобы они увидели, узнали, привыкли не много. Два передатчика, компьютерная программа. Для них это первый раз, иногда сложно управлять очередью, поэтому поставили секундомер, каждый по три минуты, чтобы менялись, и каждый попробовал».
В объединении радиоспорта школьники изучают телеграфную азбуку или азбуку Морзе, а также правила ведения радиосвязи для работы в эфире с любителями всего мира. Также знакомятся со спортивной радиопеленгацией.
ГЕОРГИЙ ЛОЖКАРЕВ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
«Где-то прячется передатчик и за кротчайшее время приемником пеленгатором нужно определить направление, взять пеленг, и добежать до него, конструированием занимаемся, есть много самодельного и интересного, игрушек».
Большой интерес у ребят самостоятельное программирование и сайтостроение. Дети, которые осваивают информатику, после окончания школы стараются выбрать специальность, связанную с программированием. Школьники в лагере "Юный техник" не только с пользой проводят время. В общей программе - масса развлекательных мероприятий.
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