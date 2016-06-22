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Новости / Образование

Кировские школьники сдали последний ЕГЭ

Вчера, 17:57 | Просмотров: 132 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировские школьники сдали последний ЕГЭ. Серию экзаменов завершали два предмета. Литература и физика. Артем Макаров увидел, с каким настроем ребята приступили к заданиям.
 
 
До экзамена еще полтора часа, а возле 14й школы уже появились первые выпускники. Решили прийти заранее. Волнение легче переносить в кругу друзей, говорят одиннадцатиклассники. Есть время в очередной раз повторить материал.

Кировские школьники сдали последний ЕГЭ НАДЕЖДА КРИНИЦЫНА, ВЫПУСКНИЦА:
«Вчера судорожно перечитывали все произведения, тетрадки, записи. Потому что очень страшно. Это самый важный экзамен, от которого зависит поступление, для того что бы поступить в хорошие вузы по литературе нужны хорошие балы».
 
 
Надежде необходимо набрать на ЕГЭ по литературе минимум 90 баллов. Девушка собирается поступать в столичный вуз. Анастасии Сидоровой так же необходим результат за 90. Девушка собирается стать дизайнером. И без литературы профессию мечты не получить. Таковы требования института.

Кировские школьники сдали последний ЕГЭ АНАСТАСИЯ СИДОРОВА, ВЫПУСКНИЦА:
«С репетитором готовилась. Усердно готовилась. Рассчитываю на высокие результаты.
- Целый год готовились?
- Целый год».

В четырнадцатой школе экзамен по литературе сегодня сдают более 150-ти человек. Здесь собрались выпускники десяти школ.

Кировские школьники сдали последний ЕГЭ ЛЮДМИЛА БАКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ №9404:
«Все условия созданы для участников. Все абсолютно. Комфортность, внимательность со стороны организаторов в аудитории. Все будет обеспечено».
 
 
Параллельно с литературой школьники еще сдают физику. Эта точная наука потребовала от выпускников максимального внимания при подготовке. Школьники готовились к этому экзамену многие месяцы.

Кировские школьники сдали последний ЕГЭ АЛЕКСЕЙ ШИЛИН, ВЫПУСКНИК:
«Система у нас. Каждую неделю по несколько раз к репетитору. Стабильно».
 
 
Литература и физика - это последние предметы в череде экзаменов. Однако, для тех, кто пропустил ЕГЭ по уважительной причине, будут выделены несколько резервных дней и дана возможность сдать пропущенные экзамены.


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