ВятГУ вошел в сотню лучших российских ВУЗов

Поделиться новостью:

«То, что нам удалось подняться более чем на 20 позиций вверх в комплексном рейтинге, говорит о том, что в целом в университете команда преподавателей, администрация ВУЗа, студентов, молодых ученых работает в нужном направлении. То есть, наши инициативы, проекты, которые мы реализуем, начинают приносить свои результаты».

74 место в Вятском опорном Вузе считают безусловным достижением. Это значит, что университет динамично развивается и готов еще больше повысить свои показатели в будущем.

Вятский государственный университет вошел в сотню лучших российских ВУЗов по результатам международного рейтинга университетов. Рейтинг учитывает весь комплекс характеристик, в том числе имидж ВУЗа.Рейтинг "Интерфакс" проводится с 2010 года, и его цель состоит в оценки деятельности университетов. Планка здесь самая высокая - соответствие лучшим мировым учебным заведениям.Вятский опорный Вуз ежегодно попадает в международный рейтинг. И если в прошлом году университет занимал 97-ю позицию, то в этом ВятГУ поднялся уже на 74 место, обогнав такие известные российские вузы, как, например, российский педагогический университет им. Герцена, московский государственный лингвистический университет и Санкт-Петербургская государственная физико-фармацевтическая академия.Кстати, в этом году ВятГУ получил приказ Рособрнадзора о продолжении государственной аккредитации по всем специальностям и направлениям подготовки. Это значит, что качество образования и соответствие современным стандартам ВятГУ подтверждено федеральными надзорными органами.