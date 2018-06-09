ВятГУ вошел в сотню лучших российских ВУЗов
Рейтинг "Интерфакс" проводится с 2010 года, и его цель состоит в оценки деятельности университетов. Планка здесь самая высокая - соответствие лучшим мировым учебным заведениям.
СЕРГЕЙ НИКУЛИН, ПРОРЕКТОР ПО ОБРАЗОВАНИЮ ВЯТГУ:
«В этом году в рейтинге представлено более 280 российских университетов. Оценка ВУЗов производится по 6 номинациям: образование, исследования, социальная среда, международная деятельность, инновации и предпринимательство, бренд университета».
Вятский опорный Вуз ежегодно попадает в международный рейтинг. И если в прошлом году университет занимал 97-ю позицию, то в этом ВятГУ поднялся уже на 74 место, обогнав такие известные российские вузы, как, например, российский педагогический университет им. Герцена, московский государственный лингвистический университет и Санкт-Петербургская государственная физико-фармацевтическая академия.
ВАЛЕНТИН ПУГАЧ, РЕКТОР ВЯТГУ:
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