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Новости / Образование

Кирово-Чепецкие школьники и кадеты из Москвы осваивали технику пешеходного туризма

Вчера, 14:59 | Просмотров: 204 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Кирово-Чепецкие школьники вместе с кадетами из Москвы осваивали технику пешеходного туризма и делились опытом волонтёрских дел. Летняя сессия Районной академии лидерства прошла в бурмакинской школе, которая участвует в проекте столичного департамента образования "Поддержка сельских школ".
 
 
Кирово-Чепецкие школьники и кадеты из Москвы осваивали технику пешеходного туризма БОРИС КАШИН, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С. БУРМАКИНО КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА:
«Если, бывает такая ситуация, когда вы встегиваетесь куда-то, и карабин у вас не закрылся, вы должны обязательно проверить его, зафиксировать, и только после этого начать прохождение дистанции, это называется жумар, это подъемное устройство, применяется для подъема».
 
 
До начала соревнований участников Районной академии лидерства знакомят с особенностями снаряжения и страховочной системой. А как правильно проходить полосу препятствий, уже показывают бурмакинские школьники. Ксения Грязева увлеклась пешеходным туризмом пять лет назад. И сейчас даже навесную переправу, которая поначалу не давалась, проходит с легкостью.

Кирово-Чепецкие школьники и кадеты из Москвы осваивали технику пешеходного туризма КСЕНИЯ ГРЯЗЕВА, УЧАЩАЯСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С. БУРМАКИНО КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА:
«Это весело, интересно, увлекательно, хоть и немного сложно, но все равно привыкаешь, и это становится твоим хобби, можно сказать».
 
 
Школьники из Бурмакино всегда среди первых на областных соревнованиях по ориентированию и технике пешеходного туризма. Это направление и привлекло столичных педагогов, когда они выбирали партнера для участия в проекте "Поддержка сельских школ школами города Москвы". И кировчане уже побывали в гостях у своих коллег.

Кирово-Чепецкие школьники и кадеты из Москвы осваивали технику пешеходного туризма ЕЛЕНА КАШИНА, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С. БУРМАКИНО КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА:
«Встреча оставила неизгладимое впечатление, и когда мы вернулись, было твердое намерение - если получится, то эту возможность нужно использовать, потому что это новый шаг для развития школы».
 
 
И на сессию Академии лидерства активистов Кирово-Чепецкого района приехали ребята из московской школы № 1000 вместе со своими педагогами.

Кирово-Чепецкие школьники и кадеты из Москвы осваивали технику пешеходного туризма КСЕНИЯ ВЕТРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ № 1000 Г. МОСКВЫ:
«Мы видим, что здесь сильная база по туристическому направлению, чего не хватает ребятам из кадетских классов, которые сегодня посетили эту школу. Чем мы можем поделиться - это московская электронная школа, которая сейчас интенсивно развивается в московском образовании».
 
 
Участников Районной академии лидерства ждали различные мастер-классы, деловые игры, костер дружбы. Кадеты из Москвы быстро нашли общий язык с Кирово-Чепецкими школьниками.

Кирово-Чепецкие школьники и кадеты из Москвы осваивали технику пешеходного туризма ИЛЬЯС ИСКАКОВ, УЧАЩИЙСЯ ШКОЛЫ № 1000 Г. МОСКВЫ:
«Я жду ярких позитивных моментов, хочу, чтобы обменялись номерами, контактами с местными ребятами, это очень хорошие люди, мы с ними уже сдружились».

Кирово-Чепецкие школьники и кадеты из Москвы осваивали технику пешеходного туризма ДАНИИЛ ПАВЛОВ, УЧАЩИЙСЯ ШКОЛЫ № 1000 Г. МОСКВЫ:
«Может, опыта набраться у них, научить их нашему опыту, пообщаться».
 
 
Летняя тематическая сессия была посвящена году Добровольчества. А Районная академия лидерства уже много лет готовит руководителей, педагогов и активистов детских общественных объединений.

Кирово-Чепецкие школьники и кадеты из Москвы осваивали технику пешеходного туризма АЛЕКСАНДР ПОГУДИН, ВЫПУСКНИК СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С. БУРМАКИНО КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА:
«Мы ходили к ветеранам, помогали им, чистили дороги от снега, воду приносили, у некоторых есть колодцы, такие дела в основном, помогаем пожилым людям».
 
 
Добавим, что сотрудничество школы села Бурмакино и московской школы № 1000 будет продолжено. Перед началом учебного года кировские педагоги побывают на московском форуме "Город. Образование".


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