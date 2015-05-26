Кирово-Чепецкие школьники и кадеты из Москвы осваивали технику пешеходного туризма

Поделиться новостью:

«Если, бывает такая ситуация, когда вы встегиваетесь куда-то, и карабин у вас не закрылся, вы должны обязательно проверить его, зафиксировать, и только после этого начать прохождение дистанции, это называется жумар, это подъемное устройство, применяется для подъема».

«Это весело, интересно, увлекательно, хоть и немного сложно, но все равно привыкаешь, и это становится твоим хобби, можно сказать».

«Встреча оставила неизгладимое впечатление, и когда мы вернулись, было твердое намерение - если получится, то эту возможность нужно использовать, потому что это новый шаг для развития школы».

«Мы видим, что здесь сильная база по туристическому направлению, чего не хватает ребятам из кадетских классов, которые сегодня посетили эту школу. Чем мы можем поделиться - это московская электронная школа, которая сейчас интенсивно развивается в московском образовании».

«Может, опыта набраться у них, научить их нашему опыту, пообщаться».

«Мы ходили к ветеранам, помогали им, чистили дороги от снега, воду приносили, у некоторых есть колодцы, такие дела в основном, помогаем пожилым людям».

Кирово-Чепецкие школьники вместе с кадетами из Москвы осваивали технику пешеходного туризма и делились опытом волонтёрских дел. Летняя сессия Районной академии лидерства прошла в бурмакинской школе, которая участвует в проекте столичного департамента образования "Поддержка сельских школ".До начала соревнований участников Районной академии лидерства знакомят с особенностями снаряжения и страховочной системой. А как правильно проходить полосу препятствий, уже показывают бурмакинские школьники. Ксения Грязева увлеклась пешеходным туризмом пять лет назад. И сейчас даже навесную переправу, которая поначалу не давалась, проходит с легкостью.Школьники из Бурмакино всегда среди первых на областных соревнованиях по ориентированию и технике пешеходного туризма. Это направление и привлекло столичных педагогов, когда они выбирали партнера для участия в проекте "Поддержка сельских школ школами города Москвы". И кировчане уже побывали в гостях у своих коллег.И на сессию Академии лидерства активистов Кирово-Чепецкого района приехали ребята из московской школы № 1000 вместе со своими педагогами.Участников Районной академии лидерства ждали различные мастер-классы, деловые игры, костер дружбы. Кадеты из Москвы быстро нашли общий язык с Кирово-Чепецкими школьниками.Летняя тематическая сессия была посвящена году Добровольчества. А Районная академия лидерства уже много лет готовит руководителей, педагогов и активистов детских общественных объединений.Добавим, что сотрудничество школы села Бурмакино и московской школы № 1000 будет продолжено. Перед началом учебного года кировские педагоги побывают на московском форуме "Город. Образование".