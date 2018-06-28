Второй корпус кировской школы № 51 откроется в конце 2018 года.

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Решение о передаче школе здания на ул. Воровского, 74, где размещался «Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения системы образования», было принято в начале 2018 года.

Специалисты провели обследование технического состояния строительных конструкций здания, в ходе которых выяснилось, что для приведения здания в нормативное состояние потребуется больше времени, чем предполагалось ранее.

Руководством города Кирова было принято решение о продлении сроков ремонта до 30 ноября 2018 года.

Новый корпус школы № 51 откроется в декабре, и с этого момента все классы будут переведены на обучение в первую смену.

Сейчас в школе № 51 обучается 1359 детей.