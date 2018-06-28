Разработка кировского школьника покорила Роснано
Это не просто бездушная машина, а настоящий друг. Этот робот по задумке изобретателей, должен составить компанию пожилому человеку. Попугай и разговором может развлечь, и выручить в трудную минуту и дедушку, и бабушку.
ЯКОВ КОРЯКИН, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ:
«Если она не разговаривает с ним в течении получаса он может вызвать скорую, потому что она могла пойти и упасть. Он может вызвать скорую, и они приедут и могут оказать ей помощь».
Пока попугай недоработан. У него мало памяти, не самый удобный корпус и еще несколько мелких недоработок. Илья и Яков уже думают, как улучшить своего робота.
ИЛЬЯ АБРАМОВ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ:
«Хотим сделать, чтобы он был в каком-то более красивом корпусе, мог передвигаться.
- Пока только стоит?
- Да стоит, машет крыльями и клювом».
Дуэт двух юных изобретателей стал победителем фестиваля "Бионик". Робот-попугай произвел впечатление на жюри. Но Соревнование юных изобретателей - это не только машины. Открытия могут быть и в мире моды.
КСЕНИЯ ЯГОВКИНА, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ:
- Это изделие - двустороннее. Значит, его можно вывернуть, если ты сломал либо правую, либо левую руку.
Бионика рассматривает природу с новой стороны. Живые организмы, деревья и другие проявления - это отличный сценарий для изобретений. Это доказали 19 участников конкурса. Отметим, фестиваль юных изобретателей "Бионик" проходит в первый раз.
ЛЮДМИЛА БАЛАХНИЧЕВА, СТАРШИЙ МЕТОДИСТ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА - МЕМОРИАЛ":
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