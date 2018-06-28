Разработка кировского школьника покорила Роснано

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«Я раскрашивала крылья, сшивала шкурки гусеницы и куколки. В ручную и на машинке. А так же делала туловище бабочки».

«Второго "Бионика" будем ждать обязательно, наше компетентное жюри уже обсудило итоги. Им очень понравился конкурс. Очень понравились выступления ребят. Мы все вдохновлены».

Робота, созданного юным кировчанином, оценили в РОСНАНО. В Москве на всероссийской конференции «Юные техники-изобретатели» 10-летний ученик Вятской гуманитарной гимназии Яков Корякин выступил с докладом и рассказал о своём роботе-попугае, который помогает людям. В итоге кировский школьник получил награду в номинации, посвящённой образовательной системе «Умная школа».Это не просто бездушная машина, а настоящий друг. Этот робот по задумке изобретателей, должен составить компанию пожилому человеку. Попугай и разговором может развлечь, и выручить в трудную минуту и дедушку, и бабушку.Пока попугай недоработан. У него мало памяти, не самый удобный корпус и еще несколько мелких недоработок. Илья и Яков уже думают, как улучшить своего робота.Дуэт двух юных изобретателей стал победителем фестиваля "Бионик". Робот-попугай произвел впечатление на жюри. Но Соревнование юных изобретателей - это не только машины. Открытия могут быть и в мире моды.Превращение из гусеницы в бабочку вдохновило Ксюшу Яговкину на два изобретения. Первое - костюм-трансформер, который наглядно демонстрирует метаморфозу. Второе - специальная куртка по типу кокона. Она поможет выглядеть стильно тем, кто сломал руку.Бионика рассматривает природу с новой стороны. Живые организмы, деревья и другие проявления - это отличный сценарий для изобретений. Это доказали 19 участников конкурса. Отметим, фестиваль юных изобретателей "Бионик" проходит в первый раз.Для некоторых участников "Бионик" - это только промежуточный этап в карьере изобретателя. Лучших пригласили отправиться в столицу и представить там свои работы.