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Новости / Образование

Разработка кировского школьника покорила Роснано

Вчера, 15:20 | Просмотров: 144 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Робота, созданного юным кировчанином, оценили в РОСНАНО. В Москве на всероссийской конференции «Юные техники-изобретатели» 10-летний ученик Вятской гуманитарной гимназии Яков Корякин выступил с докладом и рассказал о своём роботе-попугае, который помогает людям. В итоге кировский школьник получил награду в номинации, посвящённой образовательной системе «Умная школа».

Это не просто бездушная машина, а настоящий друг. Этот робот по задумке изобретателей, должен составить компанию пожилому человеку. Попугай и разговором может развлечь, и выручить в трудную минуту и дедушку, и бабушку.

Разработка кировского школьника покорила РоснаноЯКОВ КОРЯКИН, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ:
«Если она не разговаривает с ним в течении получаса он может вызвать скорую, потому что она могла пойти и упасть. Он может вызвать скорую, и они приедут и могут оказать ей помощь».

Пока попугай недоработан. У него мало памяти, не самый удобный корпус и еще несколько мелких недоработок. Илья и Яков уже думают, как улучшить своего робота.

Разработка кировского школьника покорила РоснаноИЛЬЯ АБРАМОВ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ:
«Хотим сделать, чтобы он был в каком-то более красивом корпусе, мог передвигаться.
- Пока только стоит?
- Да стоит, машет крыльями и клювом».

Дуэт двух юных изобретателей стал победителем фестиваля "Бионик". Робот-попугай произвел впечатление на жюри. Но Соревнование юных изобретателей - это не только машины. Открытия могут быть и в мире моды.

Разработка кировского школьника покорила РоснаноКСЕНИЯ ЯГОВКИНА, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ:
«Я раскрашивала крылья, сшивала шкурки гусеницы и куколки. В ручную и на машинке. А так же делала туловище бабочки».
 
 
Превращение из гусеницы в бабочку вдохновило Ксюшу Яговкину на два изобретения. Первое - костюм-трансформер, который наглядно демонстрирует метаморфозу. Второе - специальная куртка по типу кокона. Она поможет выглядеть стильно тем, кто сломал руку.

- Это изделие - двустороннее. Значит, его можно вывернуть, если ты сломал либо правую, либо левую руку.

Бионика рассматривает природу с новой стороны. Живые организмы, деревья и другие проявления - это отличный сценарий для изобретений. Это доказали 19 участников конкурса. Отметим, фестиваль юных изобретателей "Бионик" проходит в первый раз.

Разработка кировского школьника покорила РоснаноЛЮДМИЛА БАЛАХНИЧЕВА, СТАРШИЙ МЕТОДИСТ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА - МЕМОРИАЛ":
«Второго "Бионика" будем ждать обязательно, наше компетентное жюри уже обсудило итоги. Им очень понравился конкурс. Очень понравились выступления ребят. Мы все вдохновлены».
 
 
Для некоторых участников "Бионик" - это только промежуточный этап в карьере изобретателя. Лучших пригласили отправиться в столицу и представить там свои работы.


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