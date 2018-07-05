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В Кировской области увеличили оклад учителей. Кроме того, фиксированная часть оплаты труда теперь будет составлять 75%. Гарантирует ли это в целом повышение зарплаты, выяснила Светлана Вертелецкая.Каникулы, но в школах кипит работа. Так, в Вятском техническом лицее продолжается приемная кампания. И, конечно, учителя обсуждают новость о повышении оклада с 1 сентября, он достигнет уровня минимального размера оплаты труда и составит 11 163 рубля.Прежде базовая часть зарплаты учителя составляла около 60%, теперь она достигнет 75%. Остальное нефиксированные выплаты.Новое положение об оплате труда одобряют и педагоги со стажем.При этом речь не идет о перераспределении средств. С повышением оклада повысится и в целом заработная плата учителей.В новом положении прописаны все коэффициенты надбавок. На его основе каждая образовательная организация разработает свой документ и установит оклады с учетом должностей.