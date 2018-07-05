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Новости / Образование

В Кировской области увеличили оклад учителей

Сегодня, 10:25 | Просмотров: 64 | Автор: Светлана Вертелецкая | Версия для печати
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В Кировской области увеличили оклад учителей. Кроме того, фиксированная часть оплаты труда теперь будет составлять 75%. Гарантирует ли это в целом повышение зарплаты, выяснила Светлана Вертелецкая.

Каникулы, но в школах кипит работа. Так, в Вятском техническом лицее продолжается приемная кампания. И, конечно, учителя обсуждают новость о повышении оклада с 1 сентября, он достигнет уровня минимального размера оплаты труда и составит 11 163 рубля.

В Кировской области увеличили оклад учителейАНТОН ГРЕБЕНКИН, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ:
«Молодые учителя приходили в школу и получали зарплату ниже "минималки". Это было несправедливо. Новое положение об оплате труда дает надежду на повышение зарплаты, её рост. Надеемся, это привлечет молодых специалистов в школы, в частности, в наш лицей».

Прежде базовая часть зарплаты учителя составляла около 60%, теперь она достигнет 75%. Остальное нефиксированные выплаты.

В Кировской области увеличили оклад учителейДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Есть выплаты стимулирующего характера, от которых нельзя отказаться. Это выплаты за качество, премиальные, за классное руководство, проверку тетрадей и так далее. То, что должно остаться, эта часть составляет 25%».

Новое положение об оплате труда одобряют и педагоги со стажем.

В Кировской области увеличили оклад учителейТАТЬЯНА ДОЛГИХ, ДИРЕКТОР "ВЯТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ":
«Вопрос повышения оклада педагогических работников назрел давно. И мы надеемся, что психологически педагог будет намного увереннее смотреть в будущее, все-таки теперь оклад будет МРОТ. Я считаю, для учителя это более комфортно, защищенно, стабильно».

При этом речь не идет о перераспределении средств. С повышением оклада повысится и в целом заработная плата учителей.

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Что произошло с общим фондом оплаты труда? Он увеличился. На эти цели нам - Правительству Кировской области - пришлось изыскать порядка 90 миллионов рублей».

В новом положении прописаны все коэффициенты надбавок. На его основе каждая образовательная организация разработает свой документ и установит оклады с учетом должностей.


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