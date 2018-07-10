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Новости / Образование

В Слободском районе в детском саду работала ранее судимая женщина.

Сегодня, 09:39 | Просмотров: 313 | Версия для печати
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Слободская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасных условий воспитания и обучения несовершеннолетних в деятельности образовательных организаций.
 
Лица, имевшие судимость, могут быть допущены к работе в сфере образования при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних о допуске их к соответствующему виду деятельности.
 
В ходе проверки в МКДОУ детский сад д. Шихово прокуратурой был выявлен факт допуска к работе лица, имевшего судимость по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, нанесение побоев) при отсутствии соответствующего разрешения.
 
Также прокуратурой были выявлены факты трудоустройства граждан в дошкольные образовательные учреждения Слободского района в отсутствие соответствующей информации о наличии либо отсутствии судимостей у лиц, допущенных к работе с детьми.
 
По результатам проведенной проверки Слободской межрайонной прокуратурой было внесено 10 представлений об устранении нарушений законодательства. Результаты рассмотрения которых находятся на контроле межрайонной прокуратуры.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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