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В кировской школе № 24 продолжается ремонт. Работы планируют завершить в начале августа. На их проведение был выделен один миллион рублей.Здание школы № 24 ждут серьезные изменения. Ремонтные работы начались в конце июня. На их проведение выделен один миллион рублей.В скором времени здание школы ждёт обновление систем отопления и водоснабжения, расширение дверных проемов, замена линолеума, покраска стен и покупка новой мебели. Срок окончания работ - 7 августа. В школе на улице МОПРа будут продолжать обучение 400 учеников, остальных ребят переведут в здание на улице Горбуновой. По желанию учащихся, возможен также вариант обучения во втором корпусе 51 школы. Также на совещании был поднят вопрос о строительстве новой школы в Шевелях.Планируется сделать теплый переход, чтобы он соединял эти здания. ДК "Шинник" также предполагается привести в порядок. В нём разместится актовый зал, кабинеты для внеклассных занятий и творческих кружков.