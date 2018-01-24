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Новости / Образование

В кировской школе № 24 продолжается ремонт

Вчера, 12:19 | Просмотров: 114 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В кировской школе № 24 продолжается ремонт. Работы планируют завершить в начале августа. На их проведение был выделен один миллион рублей.

Здание школы № 24 ждут серьезные изменения. Ремонтные работы начались в конце июня. На их проведение выделен один миллион рублей.

В кировской школе № 24 продолжается ремонтАЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ:
«Основные работы - это ремонт пищеблока, это замена окон, в том числе установка форточных вентиляторов, также проведены работы по тепловому узлу. По текущему ремонту, косметическому ремонту в кабинетах, вы видели - там заменен линолеум, подкрашены стены, сейчас Илья Вячеславович дал поручение по двери эвакуационного выхода из обеденного зала».

В скором времени здание школы ждёт обновление систем отопления и водоснабжения, расширение дверных проемов, замена линолеума, покраска стен и покупка новой мебели. Срок окончания работ - 7 августа. В школе на улице МОПРа будут продолжать обучение 400 учеников, остальных ребят переведут в здание на улице Горбуновой. По желанию учащихся, возможен также вариант обучения во втором корпусе 51 школы. Также на совещании был поднят вопрос о строительстве новой школы в Шевелях.

В кировской школе № 24 продолжается ремонтИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Школу просим запроектировать на 1200-1300 мест с бассейном, и, в принципе, сейчас рассматриваются варианты, чтобы здание, которое находится далее по улице Профсоюзной - это здание детского дома творчества, бывший ДК "Шинник"».

Планируется сделать теплый переход, чтобы он соединял эти здания. ДК "Шинник" также предполагается привести в порядок. В нём разместится актовый зал, кабинеты для внеклассных занятий и творческих кружков.


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