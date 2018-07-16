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Новости / Образование

В Кировской области открылся еще один детский лагерь.

Вчера, 15:04 | Просмотров: 109 | Версия для печати
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В областном правительстве прошло очередное заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
 
На прошлых заседаниях комиссии к работе были допущены 23 детских лагеря. С 15 июля к ним прибавился палаточный лагерь «Трамплин».
 
Лагерь выполнил все требования контрольно-надзорных органов и полностью готов к приему детей.
 
«Трамплин» – это палаточный лагерь на территории Пижемского заказника в Советском районе. В лагере отдохнут более 120 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Лагерь обустроен в соответствии со всеми требованиями безопасности.
 
Всего в первую смену летнего сезона на территории региона работали 517 организаций, на базе которых отдохнули более 41 тысячи ребят. Среди них 495 лагерей с дневным пребыванием, 19 загородных лагерей и три санаторные организации.
 
В ходе проверок серьезных нарушений выявлено не было.


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