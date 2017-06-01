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Новости / Образование

Кировчане принимают участие во всероссийском молодежном форуме «Таврида».

Сегодня, 10:26 | Просмотров: 116 | Версия для печати
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В рамках форума состоится шесть образовательных смен, направленных на самореализацию молодых людей.
 
Кировскую область на форуме представят 12 участников в нескольких сменах.
 
Первая смена форума «Вместе» продлится до 22 июля. Ее участниками стали 450 молодых деятелей культуры и искусства из числа вокалистов, рэп-исполнителей, музыкантов и хореографов-народников, мастеров народного художественного промысла в возрасте от 18 до 30 лет.
 
Кировскую область представят трое участников - мастерица дымковской игрушки Анна Корчемкина, хореограф Александра Лутошкина и музыкант Николай Обухов.
 
В рамках первой смены форума участников ждет погружение в трехуровневую модель образовательной программы.
 
Первый уровень - общие тренд-сессии, объединенные одной темой - народное искусство в современном мире.
 
Второй уровень - работа в творческих именных школах партнёрских организаций. Среди них - мастерская танца Аллы Духовой «TODES», школа народного танца «Берёзка», школа хорового народного пения имени Мешко Российской академии музыки имени Гнесиных, школа народного ремесла и ювелирного дела и другие.
 
Третий уровень - образовательная лаборатория "Равный - равному", обмен профессиональными навыками.
 
У каждого участника есть возможность стать обладателем 1 млн рублей для реализации своей идеи.
 
Форум «Таврида» является уникальной образовательной платформой в области культуры и искусства. Его организатором выступает Роскультцентр при поддержке Росмолодежи.


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