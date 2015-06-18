В детских садах Кирова появятся девять новых веранд.

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Обустройство теневых навесов - одно из условий обеспечения безопасности пребывания детей в муниципальных дошкольных учреждениях.

В Кирове веранды есть на территории каждого детского сада.

Но некоторые уже устарели и требуют замены. Где-то веранды требуется установить дополнительно.

В текущем году 9 веранд будут установлены в шести детсадах Кирова: №№ 7, 26, 83, 153, 166, 181. На проведение работ подрядчику выделили 1,3 млн. рублей.

Теневые навесы будут выполнены в строгом соответствии с требованием СанПин из экологически чистых материалов: деревянные конструкции – стены и пол, крыша из профнастила.

В 2016-2017 годах в кировских детсадах было установлено 45 новых веранд, стоимость работ составила более 4,3 млн. рублей.