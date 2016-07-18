20 июля в Кирове пройдет прямая линия по приему детей в муниципальные школы.
Прямую линию проведет городской департамент образования.
Звонки будут принимать с 9 до 11.30.
На вопросы родителей о приеме и переводе детей в муниципальные общеобразовательные учреждения города (школы, лицеи, гимназии) ответят специалисты отдела общего и дополнительного образования:
-70-80-97 (учреждения Ленинского и Первомайского районов);
- 70-80-98 (учреждения Октябрьского и Нововятского районов).
В сентябре 2018 года кировские школы примут более 6 500 первоклассников.
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