20 июля в Кирове пройдет прямая линия по приему детей в муниципальные школы.

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Прямую линию проведет городской департамент образования.

Звонки будут принимать с 9 до 11.30.

На вопросы родителей о приеме и переводе детей в муниципальные общеобразовательные учреждения города (школы, лицеи, гимназии) ответят специалисты отдела общего и дополнительного образования:

-70-80-97 (учреждения Ленинского и Первомайского районов);

- 70-80-98 (учреждения Октябрьского и Нововятского районов).

В сентябре 2018 года кировские школы примут более 6 500 первоклассников.