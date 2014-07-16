Кировские школы начали активную подготовку к новому учебному году
Летние каникулы - для детей. Пока они отдыхают - нужно успеть привести школу в порядок к новому учебному году. Директор школы Лариса Ивановна проводит экскурсию. В 37 школе встречать учеников готовы, хоть завтра.
ЛАРИСА ШУЛЬГИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 37:
«Работа начиналась с составления плана, где мы предусмотрели все косметические, ремонтные работы, приемка оборудования, территория и участие в социальном проекте "Расцветай любимый город". При составлении плана была создана комиссия, которая провела внутреннюю проверку готовности школы, где составили акты по каждому кабинету.
Приемка школ для самой школы и ее руководства - дело привычное. Ежегодно специальная комиссия проверяет все учебные заведения на соответствие санитарным и противопожарным нормам.
ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В течение лета идет работа по подготовке школы к новому учебном году. Они должны отвечать всем требованиям, которые предъявляет законодательство. В этом году департаментом образования на подготовку школ к новому учебному году выделено около 80 миллионов рублей, в том числе на ремонтные работы - 17 миллионов рублей. И на выполнение предписаний надзорных органов почти 18 миллионов».
Комиссия из сотрудников надзорных органов обходит все помещения. Особое внимание уделяется пищеблоку. Внимательно проверяется и все, что касается пожарной безопасности. Прежде, чем вынести общий вердикт, специалисты надзорных служб заглянут буквально в каждый уголок школы. Самое пристальное внимание к учебным классам.
АНДРЕЙ ДАВЫДОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ ОНДПР Г. КИРОВА:
«Наличие извещателей, вот они встроены в потолок, имеется речевой оповещатель, вот он висит, дальше смотрим, как проложена электропроводка. В основном вот это».
На сегодня в Кирове без замечаний приняты 16 школ, еще 20 школам даны рекомендации надзорных органов, они будут выполнены в ближайшее время. К 1 сентября все учебные заведения города Кирова будут приняты.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!