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Новости / Образование

Кировские школы начали активную подготовку к новому учебному году

Сегодня, 17:25 | Просмотров: 41 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Кировские школы продолжают подготовку к новому учебному году. Сегодня специальная комиссия, в составе которой надзорные службы проверила готовность к 1 сентября школу №37.

Летние каникулы - для детей. Пока они отдыхают - нужно успеть привести школу в порядок к новому учебному году. Директор школы Лариса Ивановна проводит экскурсию. В 37 школе встречать учеников готовы, хоть завтра.

Кировские школы начали активную подготовку к новому учебному годуЛАРИСА ШУЛЬГИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 37:
«Работа начиналась с составления плана, где мы предусмотрели все косметические, ремонтные работы, приемка оборудования, территория и участие в социальном проекте "Расцветай любимый город". При составлении плана была создана комиссия, которая провела внутреннюю проверку готовности школы, где составили акты по каждому кабинету.

Приемка школ для самой школы и ее руководства - дело привычное. Ежегодно специальная комиссия проверяет все учебные заведения на соответствие санитарным и противопожарным нормам.

Кировские школы начали активную подготовку к новому учебному годуЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В течение лета идет работа по подготовке школы к новому учебном году. Они должны отвечать всем требованиям, которые предъявляет законодательство. В этом году департаментом образования на подготовку школ к новому учебному году выделено около 80 миллионов рублей, в том числе на ремонтные работы - 17 миллионов рублей. И на выполнение предписаний надзорных органов почти 18 миллионов».

Комиссия из сотрудников надзорных органов обходит все помещения. Особое внимание уделяется пищеблоку. Внимательно проверяется и все, что касается пожарной безопасности. Прежде, чем вынести общий вердикт, специалисты надзорных служб заглянут буквально в каждый уголок школы. Самое пристальное внимание к учебным классам.

Кировские школы начали активную подготовку к новому учебному годуАНДРЕЙ ДАВЫДОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ ОНДПР Г. КИРОВА:
«Наличие извещателей, вот они встроены в потолок, имеется речевой оповещатель, вот он висит, дальше смотрим, как проложена электропроводка. В основном вот это».

На сегодня в Кирове без замечаний приняты 16 школ, еще 20 школам даны рекомендации надзорных органов, они будут выполнены в ближайшее время. К 1 сентября все учебные заведения города Кирова будут приняты.


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