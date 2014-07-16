Кировские школы начали активную подготовку к новому учебному году

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Кировские школы продолжают подготовку к новому учебному году. Сегодня специальная комиссия, в составе которой надзорные службы проверила готовность к 1 сентября школу №37.Летние каникулы - для детей. Пока они отдыхают - нужно успеть привести школу в порядок к новому учебному году. Директор школы Лариса Ивановна проводит экскурсию. В 37 школе встречать учеников готовы, хоть завтра.Приемка школ для самой школы и ее руководства - дело привычное. Ежегодно специальная комиссия проверяет все учебные заведения на соответствие санитарным и противопожарным нормам.Комиссия из сотрудников надзорных органов обходит все помещения. Особое внимание уделяется пищеблоку. Внимательно проверяется и все, что касается пожарной безопасности. Прежде, чем вынести общий вердикт, специалисты надзорных служб заглянут буквально в каждый уголок школы. Самое пристальное внимание к учебным классам.На сегодня в Кирове без замечаний приняты 16 школ, еще 20 школам даны рекомендации надзорных органов, они будут выполнены в ближайшее время. К 1 сентября все учебные заведения города Кирова будут приняты.