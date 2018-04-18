В Кирове продолжается строительство шести новых детских садов.

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Строительство детских садов было начато в рамках соглашения между правительством Кировской области и министерством просвещения РФ.

Таким образом будут ликвидированы очереди в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет. Также будут открыты ясельные группы для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Строящийся объект на улице Чистопрудненской посетили заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и глава администрации Кирова Илья Шульгин.

Подрядчик уже возвел второй этаж двухэтажного здания. Из шести детских садов по четырем аукционы уже провели, по трем есть разрешение на строительство и два - в Чистых прудах - активно возводятся.

Уже в декабре 2018 года все шесть садов с бассейнами должны сдать в эксплуатацию. Они появятся в микрорайонах Чистые пруды, Урванцево, Метрограде, Коминтерне и Нововятске.

В шести кировских детских садах откроют более 800 мест для детей до 3 лет и более 700 - для ребят в возрасте от 3 до 7 лет. Каждый садик примет около 260 воспитанников.

В районах области планируется создать 635 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Их строительство завершится концу 2019 года. В конечном итоге появление новых дошкольных учреждений приведет к улучшению демографической ситуации, о чем также говорится и в новых «майских указах» президента России.