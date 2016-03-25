ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

20 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.4888
EURO: 73.9327
Погода в городе Кирове:
ночью:  +16...+18°C
утром:  +20...+22°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

В Опарино построят новый детский сад

Сегодня, 17:43 | Просмотров: 93 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Опарино построят новый детский сад. Подготовительные работы уже начались, срок сдачи объекта намечен на конец 2019 года. Все существующие детсады в райцентре строились еще в прошлом веке.

Детский сад "Светлячок" на лето традиционно закрывается. Но уже осенью сюда вновь придет 120 юных жителей поселка. Все корпуса здесь деревянные, а один из них приближается к своему 90-летию.

В Опарино построят новый детский садСЕРГЕЙ КУЗЬМИНЫХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ОПАРИНСКОГО РАЙОНА:
«На сегодняшний день самое старое здание 1930 года постройки, второе здание - 62 года, третье - 68, последнее - 1980 года, то есть, 38 лет самому молодому зданию».

Проекты детских садов в те времена сильно отличались от нынешних. И сейчас создавать комфортное образовательное пространство сотрудникам нелегко. В зданиях нет даже элементарных бытовых удобств.

В Опарино построят новый детский садМАРИЯ МАРТЬЯНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ № 1 П. ОПАРИНО:
«В нашем детском саду нет водопровода, нет канализации, помощники воспитателей носят воду в ведрах».

Здесь стараются все поддерживать в порядке, постоянно проводят косметический ремонт. Но здания постепенно разрушаются.

МАРИЯ МАРТЬЯНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ № 1 П. ОПАРИНО:
«Окна у нас уже все уже давно сгнили, рамы выпадают, зимой наледь на них, ничего не видно, старые рамы».

И сейчас Опаринскому району удалось войти в программу по строительству яслей-детских садов в 2019 году. Выделено почти 63 миллиона рублей на строительство современного дошкольного учреждения на 100 мест.

В Опарино построят новый детский садАНДРЕЙ МАКАРОВ, ГЛАВА ОПАРИНСКОГО РАЙОНА:
«На сегодняшний день у нас подобран земельный участок муниципальный, и ведется работа с проектировщиками по проекту нового детского сада. По условиям соглашения и в рамках существующей дорожной карты детский сад должен быть построен и сдан в эксплуатацию до конца 19 года, я думаю, что затягивание сроков не в наших интересах, и мы максимально быстро постараемся все построить».

Добавим, что кроме Опаринского района, в программу вошли еще 5 пять муниципальных образований.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Жители Нововятска просят помочь в восстановлении памятника М. Горькому.

17:47 20.07.2018


Жители Нововятска просят помочь в восстановлении памятника М. Горькому.

Роспотребнадзор проверит жалобы кировчан на шум от аэротрубы.

16:09 20.07.2018


Роспотребнадзор проверит жалобы кировчан на шум от аэротрубы.

В Кирове продолжается строительство шести новых детских садов.

15:57 20.07.2018


В Кирове продолжается строительство шести новых детских садов.

В Лебяжском районе на берегу Вятки нашли 25 тонн аммиачной селитры.

15:48 20.07.2018


В Лебяжском районе на берегу Вятки нашли 25 тонн аммиачной селитры.

Владимир Климов в режиме видеоконференции принял участие в приеме граждан под руководством Александра Дементьева.

15:16 20.07.2018


Владимир Климов в режиме видеоконференции принял участие в приеме граждан под руководством Александра Дементьева.

Кировчане приняли участие во второй смене оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец».

15:13 20.07.2018


Кировчане приняли участие во второй смене оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец».

Эксперта, виновного в падении крана на жилой дом, приговорили 1,9 году ограничения свободы.

14:55 20.07.2018


Эксперта, виновного в падении крана на жилой дом, приговорили 1,9 году ограничения свободы.

Все новости

Вести. Кировская область

22 июля ГТРК «Вятка» отметит 60-летний юбилей

20:47 20.07.2018


22 июля ГТРК «Вятка» отметит 60-летний юбилей

Свалка на земельном участке в Нововятском районе

20:45 20.07.2018


Свалка на земельном участке в Нововятском районе

ГИБДД провело акцию "Безопасное обращение с самокатом"

17:55 20.07.2018


ГИБДД провело акцию "Безопасное обращение с самокатом"

Большое кино вернулось в Яранск

17:50 20.07.2018


Большое кино вернулось в Яранск

В Опарино построят новый детский сад

17:43 20.07.2018


В Опарино построят новый детский сад

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Опарино заведующую детским садом и депутата местной думы подозревают в растрате.

25.03.2016


В Опарино заведующую детским садом и депутата местной думы подозревают в растрате.

Второе рождение детского сада № 57

11.10.2013


Второе рождение детского сада № 57

Возвращение зданий детских садов детям

25.02.2014


Возвращение зданий детских садов детям

Вести. Образование. Детский сад в Кикнуре

02.08.2013


Вести. Образование. Детский сад в Кикнуре

Власти Опаринского района обязали наладить транспортное сообщение между поселками Заря и Опарино.

19.11.2014


Власти Опаринского района обязали наладить транспортное сообщение между поселками Заря и Опарино.

Почти 900 тысяч рублей должны выплатить дорожным строителям в Опарино.

17.09.2015


Почти 900 тысяч рублей должны выплатить дорожным строителям в Опарино.

Популярные новости

Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

16.07.2018


Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

09.07.2018


В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

В Кирове будут судить генерального директора АО «Северовостокэнгергострой».

09.07.2018


В Кирове будут судить генерального директора АО «Северовостокэнгергострой».

В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

10.07.2018


В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

18.07.2018


Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

18.07.2018


В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх