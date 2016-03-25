В Опарино построят новый детский сад
Детский сад "Светлячок" на лето традиционно закрывается. Но уже осенью сюда вновь придет 120 юных жителей поселка. Все корпуса здесь деревянные, а один из них приближается к своему 90-летию.
СЕРГЕЙ КУЗЬМИНЫХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ОПАРИНСКОГО РАЙОНА:
«На сегодняшний день самое старое здание 1930 года постройки, второе здание - 62 года, третье - 68, последнее - 1980 года, то есть, 38 лет самому молодому зданию».
Проекты детских садов в те времена сильно отличались от нынешних. И сейчас создавать комфортное образовательное пространство сотрудникам нелегко. В зданиях нет даже элементарных бытовых удобств.
МАРИЯ МАРТЬЯНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ № 1 П. ОПАРИНО:
«В нашем детском саду нет водопровода, нет канализации, помощники воспитателей носят воду в ведрах».
Здесь стараются все поддерживать в порядке, постоянно проводят косметический ремонт. Но здания постепенно разрушаются.
МАРИЯ МАРТЬЯНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ № 1 П. ОПАРИНО:
«Окна у нас уже все уже давно сгнили, рамы выпадают, зимой наледь на них, ничего не видно, старые рамы».
И сейчас Опаринскому району удалось войти в программу по строительству яслей-детских садов в 2019 году. Выделено почти 63 миллиона рублей на строительство современного дошкольного учреждения на 100 мест.
АНДРЕЙ МАКАРОВ, ГЛАВА ОПАРИНСКОГО РАЙОНА:
«На сегодняшний день у нас подобран земельный участок муниципальный, и ведется работа с проектировщиками по проекту нового детского сада. По условиям соглашения и в рамках существующей дорожной карты детский сад должен быть построен и сдан в эксплуатацию до конца 19 года, я думаю, что затягивание сроков не в наших интересах, и мы максимально быстро постараемся все построить».
Добавим, что кроме Опаринского района, в программу вошли еще 5 пять муниципальных образований.
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