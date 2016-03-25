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В Опарино построят новый детский сад. Подготовительные работы уже начались, срок сдачи объекта намечен на конец 2019 года. Все существующие детсады в райцентре строились еще в прошлом веке.Детский сад "Светлячок" на лето традиционно закрывается. Но уже осенью сюда вновь придет 120 юных жителей поселка. Все корпуса здесь деревянные, а один из них приближается к своему 90-летию.Проекты детских садов в те времена сильно отличались от нынешних. И сейчас создавать комфортное образовательное пространство сотрудникам нелегко. В зданиях нет даже элементарных бытовых удобств.Здесь стараются все поддерживать в порядке, постоянно проводят косметический ремонт. Но здания постепенно разрушаются.И сейчас Опаринскому району удалось войти в программу по строительству яслей-детских садов в 2019 году. Выделено почти 63 миллиона рублей на строительство современного дошкольного учреждения на 100 мест.Добавим, что кроме Опаринского района, в программу вошли еще 5 пять муниципальных образований.