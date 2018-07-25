В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

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Инцидент произошел 24 июля в детском саду № 120.

Группа детей вместе с воспитателем возвращалась с дневной прогулки. Когда малыши заходили в здание детского сада, двое детей незаметно вернулись на улицу и сбежали с территории дошкольного учреждения.

Когда воспитатели обнаружили пропажу детей, сразу же провели осмотр всех помещений и прогулочных зон. Затем сообщили о ЧП в полицию.

Сотрудники детского сада действовали четко по инструкции.

Спустя 3 часа детей обнаружили сотрудники полиции и передали родителям.

Причину и обстоятельства происшествия предстоит выяснить уже в ходе служебной проверки.

С сотрудников дошкольного учреждения будут взяты объяснительные, а во все детские сады Кирова будут направлены предупреждающие письма о необходимости соблюдения правил организации прогулок, в том числе обеспечения безопасности детей.