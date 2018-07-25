Поделиться новостью:

Ученики Ошланской школы стали призерами международного научного конкурса. Осенью в Сочи им предстоит еще раз представить свои работы и получить заслуженные награды. Но вот состоится ли поездка? Сегодня зависит от взрослых.Пятый международный конкурс научно-исследовательских работ школьников «Cтарт в науке" проводится Российской Академией Естествознания. Среди двух тысяч отобрали лучшие труды и пригласили авторов для заключительного — очного этапа конкурса. Среди них оказались и два ученика Ошланской школы с историческим и биологическим исследованиями.А юная третьеклассница потратила целый год на экспериментальные исследования и добилась непрерывного круглогодичного выращивания огурцов.Самый подходящий сорт найден. И для этого была проведена серьезная работа и терпение, которому позавидовал бы любой состоявшийся ученый. Проблема только в том, что у школы нет средств отправить школьников с их наставниками за положенной наградой в Сочи. Деньги собирают всем миром.Славится ошланская школа не только учениками, но и преподавателями, которые берут на себя различные внеклассные занятия. Не так давно учитель физкультуры Владимир Карловский получил областную премию и вошел в восьмерку лучших учителей региона.