Ученики Ошланской школы стали призерами международного научного конкурса
Пятый международный конкурс научно-исследовательских работ школьников «Cтарт в науке" проводится Российской Академией Естествознания. Среди двух тысяч отобрали лучшие труды и пригласили авторов для заключительного — очного этапа конкурса. Среди них оказались и два ученика Ошланской школы с историческим и биологическим исследованиями.
ЮРИЙ ЧИРКОВ, УЧЕНИК 9 КЛАССА ОШЛАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Расспрашивая бабушку, я узнал, что мой прадед ... Сергей Семёнович был участником Великой Отечественной Войны. Меня заинтересовало, где служил он, и где служили мои другие прадедушки. И мы много спрашивали у бабушки, писали запросы в архивы страны, искали в интернете многое. Нашли сведения и сделали работу».
А юная третьеклассница потратила целый год на экспериментальные исследования и добилась непрерывного круглогодичного выращивания огурцов.
ВЕРА ШИЛЯЕВА, УЧЕНИЦА 3 КЛАССА ОШЛАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Не могу не спросить, почему огурцы?
- В первом классе на нашем кружке мы каждый выбирали тему. Мне почему-то в голову взбрело, что я хочу огурцы почему-то. Я хотела узнать могут ли огурцы расти с осени на подоконнике, а потом их весной, если пересадить в теплицу, и все ли сорта для этого подходят».
Самый подходящий сорт найден. И для этого была проведена серьезная работа и терпение, которому позавидовал бы любой состоявшийся ученый. Проблема только в том, что у школы нет средств отправить школьников с их наставниками за положенной наградой в Сочи. Деньги собирают всем миром.
ВЛАДИМИР ЗАШИХИН, ДИРЕКТОР ОШЛАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Мы обратились к Петру Балабанову. Это руководитель сайта нашего Богородского района. Уже поступили первые взносы. Я, конечно, очень благодарен всем людям доброй воли, кто откликнулся на нашу просьбу. В районной газете тоже написали всем благодарен.
- Какая сумма?
- Сумма со всеми взносами и с дорогой и с проездом 140 тысяч».
Славится ошланская школа не только учениками, но и преподавателями, которые берут на себя различные внеклассные занятия. Не так давно учитель физкультуры Владимир Карловский получил областную премию и вошел в восьмерку лучших учителей региона.
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