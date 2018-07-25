ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

25 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.0836
EURO: 73.7510
Погода в городе Кирове:
вечером:  +22...+24°C
ночью:  +19...+21°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

Ученики Ошланской школы стали призерами международного научного конкурса

Сегодня, 15:28 | Просмотров: 110 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Ученики Ошланской школы стали призерами международного научного конкурса. Осенью в Сочи им предстоит еще раз представить свои работы и получить заслуженные награды. Но вот состоится ли поездка? Сегодня зависит от взрослых.

Пятый международный конкурс научно-исследовательских работ школьников «Cтарт в науке" проводится Российской Академией Естествознания. Среди двух тысяч отобрали лучшие труды и пригласили авторов для заключительного — очного этапа конкурса. Среди них оказались и два ученика Ошланской школы с историческим и биологическим исследованиями.

Ученики Ошланской школы стали призерами международного научного конкурсаЮРИЙ ЧИРКОВ, УЧЕНИК 9 КЛАССА ОШЛАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Расспрашивая бабушку, я узнал, что мой прадед ... Сергей Семёнович был участником Великой Отечественной Войны. Меня заинтересовало, где служил он, и где служили мои другие прадедушки. И мы много спрашивали у бабушки, писали запросы в архивы страны, искали в интернете многое. Нашли сведения и сделали работу».

А юная третьеклассница потратила целый год на экспериментальные исследования и добилась непрерывного круглогодичного выращивания огурцов.

Ученики Ошланской школы стали призерами международного научного конкурсаВЕРА ШИЛЯЕВА, УЧЕНИЦА 3 КЛАССА ОШЛАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Не могу не спросить, почему огурцы?
- В первом классе на нашем кружке мы каждый выбирали тему. Мне почему-то в голову взбрело, что я хочу огурцы почему-то. Я хотела узнать могут ли огурцы расти с осени на подоконнике, а потом их весной, если пересадить в теплицу, и все ли сорта для этого подходят».
 
Самый подходящий сорт найден. И для этого была проведена серьезная работа и терпение, которому позавидовал бы любой состоявшийся ученый. Проблема только в том, что у школы нет средств отправить школьников с их наставниками за положенной наградой в Сочи. Деньги собирают всем миром.

Ученики Ошланской школы стали призерами международного научного конкурсаВЛАДИМИР ЗАШИХИН, ДИРЕКТОР ОШЛАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Мы обратились к Петру Балабанову. Это руководитель сайта нашего Богородского района. Уже поступили первые взносы. Я, конечно, очень благодарен всем людям доброй воли, кто откликнулся на нашу просьбу. В районной газете тоже написали всем благодарен.
- Какая сумма?
- Сумма со всеми взносами и с дорогой и с проездом 140 тысяч».

Славится ошланская школа не только учениками, но и преподавателями, которые берут на себя различные внеклассные занятия. Не так давно учитель физкультуры Владимир Карловский получил областную премию и вошел в восьмерку лучших учителей региона.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области 136 семей получают ежемесячные выплаты из материнского капитала.

17:33 25.07.2018


В Кировской области 136 семей получают ежемесячные выплаты из материнского капитала.

В Кирове отремонтируют 20 участков тротуарной сети.

17:30 25.07.2018


В Кирове отремонтируют 20 участков тротуарной сети.

В Кировской области создают Государственный фонд развития промышленности.

13:39 25.07.2018


В Кировской области создают Государственный фонд развития промышленности.

Стали известны подробности уголовного дела о мошенничестве с земельным участком в парке Победы.

13:25 25.07.2018


Стали известны подробности уголовного дела о мошенничестве с земельным участком в парке Победы.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

12:15 25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

В Кировской области насчитали 426 автомобилей стоимостью более 3 млн рублей.

9:57 25.07.2018


В Кировской области насчитали 426 автомобилей стоимостью более 3 млн рублей.

Прокуратура потребовала закрыть полигон ТБО в Перекопе.

9:25 25.07.2018


Прокуратура потребовала закрыть полигон ТБО в Перекопе.

Все новости

Вести. Кировская область

Выставка к 80-летию Татьяны Воиновой

17:50 25.07.2018


Выставка к 80-летию Татьяны Воиновой

Заседание Кировской городской думы

17:46 25.07.2018


Заседание Кировской городской думы

В Кирово-Чепецком районе выясняют обстоятельства нападения двух алабаев на жителей

17:43 25.07.2018


В Кирово-Чепецком районе выясняют обстоятельства нападения двух алабаев на жителей

Велоэкстремалы преодолели предпоследний этап Чемпионата и Первенства области по маунтинбайку

15:30 25.07.2018


Велоэкстремалы преодолели предпоследний этап Чемпионата и Первенства области по маунтинбайку

Ученики Ошланской школы стали призерами международного научного конкурса

15:28 25.07.2018


Ученики Ошланской школы стали призерами международного научного конкурса

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

1 сентября в Ошланской средней школе

02.09.2011


1 сентября в Ошланской средней школе

Ученики из села Всехсвятского Белохолуницкого района стали призерами всероссийского конкурса «Одарённые дети»

14.06.2016


Ученики из села Всехсвятского Белохолуницкого района стали призерами всероссийского конкурса «Одарённые дети»

Школа в селе Ошлань Богородского района переживает не самые простые времена

22.11.2017


Школа в селе Ошлань Богородского района переживает не самые простые времена

Учитель английского из Кирово-Чепецка Мария Королёва стала победителем конкурса "Учитель года Кировской области".

26.03.2015


Учитель английского из Кирово-Чепецка Мария Королёва стала победителем конкурса "Учитель года Кировской…

Интерактивный урок в средней школе № 65

21.12.2016


Интерактивный урок в средней школе № 65

Музей истории села Среднеивкино

06.03.2015


Музей истории села Среднеивкино

Популярные новости

Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

16.07.2018


Майор полиции спас тонувших в реке женщину с ребенком.

Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

18.07.2018


Сотрудника одного из министерств Кировской области подозревают в мошенничестве.

В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

25.07.2018


В Кирове выясняют обстоятельства побега двух малышей из детского сада.

В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

18.07.2018


В Кирово-Чепецке молодой человек упал с четвертого этажа.

Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

20.07.2018


Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы

В Пижанке благоустройство пруда обернулось большой проблемой для жителей

18.07.2018


В Пижанке благоустройство пруда обернулось большой проблемой для жителей

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх