Кировчане с успехом вернулись с чемпионата России по компьютерному многоборью

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«В рамках углубленного курса слушатели овладевают навыкам работы в текстовых редакторах, созданием таблиц и презентаций. Знакомятся с основными обработками фотографий. Создают видеопубликации и ролики».

«То, что я использовал смарт объекты в этом слайде, для меня тоже было новым. Использовал анимацию, чтобы можно было занять призовое место».

«Мне кажется, что наше серебро, которое завоевали Евгений и Ольга, с отблеском золота».

«Вот эта технологическая революция, она происходит. И здорово, что наши люди, которые уже закончили активную трудовую деятельность, вышли на пенсию, осваивают новые информационные технологии, добиваются вот таких высот».

Более 10 тысяч пенсионеров по всей стране боролись за право поехать на финал Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Нашу область на нем представляли два человека.Фундамент удачных выступлений кировских пенсионеров заложен проектом «Волонтеры информационного общества». В его рамках прошли подготовку более 100 тысяч человек. На первоначальном этапе они обучаются наборам текстов, поиском информации, созданием документов. Далее следует более глубокое погружение в возможности компьютерных программ.Именно этим перед финалом пришлось заняться Евгению Макарову. Жюри оценивало его презентацию на тему «Кавказские минеральные воды». Не более 3-х фотографий, хорошая цветовая гамма, использование анимации. Это одни требований, которые предъявлялись в работе финалиста. Всего их на чемпионате было свыше 150.Презентация в номинации "Домашнее задание" удостоилась первого места. Также, участники показывали насколько свободно и быстро они ориентируются на сайте Пенсионного фонда и портале ГИС ЖКХ. Там своими навыками блеснула Ольга Устюжанинова. По сумме результатов четырех туров кировская команда заняла почетное, второе место.Уже несколько лет подряд кировские пенсионеры неизменно приезжают с чемпионатов страны с медалями. И это говорит о том, они стремятся идти в ногу со временем.Глава региона пожелал призерам на будущий год стать чемпионами страны. И подтвердил намерение областных властей провести один из ближайших всероссийских финалов в нашем городе.