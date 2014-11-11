В первой музыкальной школе завершают ремонт

В старейшей в Кирове музыкальной школе завершается ремонт. В 2019 году ДМШ №1 отметит 100-летие. И юбилей она должна встретить с обновленным фасадом.
Новые фасады и окна - лицо здания. Они блистают новизной и чистотой. Работы завершены почти полностью. Несмотря на то, что контракт с подрядчиком заключён до 22 августа, ремонт планируют завершить досрочно, к концу этой недели. Погода благоприятствует строителям. Осталось еще сделать откосы у окон - но это тоже много времени не займет.
Рядом со входом в школу уже вернули на свое место мемориальную доску в честь Владислава Казенина, человека руководившего этой школой в 30-е годы прошлого века.
ЛЮДМИЛА КОМАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР МБУДО "ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" Г. КИРОВА:
«Я не могу сказать, что фасад был вообще в безобразном состоянии. Но мы находимся в центре города, надо выглядеть соответственно».
В этом году в Кирове ремонтируется 11 учреждений культуры за счет бюджетных средств. На эти цели было выделено 16 миллионов рублей. Идет ремонт кровли в школе №11, ремонт кровли в дворце культуры и спорта в Дороничи, ремонт входной группы в дворце культуры и спорта Костино. Кроме того, на ремонт идут и деньги из внебюджетных источников.
МАРИНА ИСУПОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КИРОВА:
«За счет тех средств, которые зарабатывают учреждения от оказания дополнительных и других платных услуг. Таких средств будет потрачено около 5 миллионов и они будут потрачены на ремонты в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования детей».
Добавим, что первой детской музыкальной школе города Кирова, старейшей не только в нашем городе, но и во всей России, в следующем году исполняется 100 лет. К большому юбилею ремонт был проведен из внебюджетых источников.
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