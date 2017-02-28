Выдано 8 тысяч путевок в детсады Кирова

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С 1 августа начинается новый учебный год в детских садах. Однако ситуация с обеспечением местами малышей в областном центре продолжает оставаться напряженной.





Получить место в детском саду рядом с домом удается не всем. В том числе это связано с постоянным ростом приезжающих в Киров жителей области и других регионов. Очередь формируется по дате рождения ребенка, и в этом году выдано свыше 8 тысяч путевок. Пока не смогут попасть в детский сад две тысячи двести малышей.





АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:

«По дате рождения выстраивается очередь по приоритетам, указанным в заявлении родителей, потом, когда места в желаемых детских садах заканчиваются, мы начинаем предлагать места в том же районе, в котором они проживают, когда заканчиваются места по дате рождения и по району проживания, тогда мы уже предлагаем то, что у нас остается».





Ситуацию с дефицитом мест позволит изменить строительство в этом году шести новых детских садов на 1 580 мест - в микрорайонах Чистые пруды, Урванцево, Озерки, Метроград и Нововятском районе.





АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:

«В январе мы будем комплектовать эти новые детские сады, первые этажи в этих детских садах будут заполнены детьми возраста от двух месяцев до 3 лет, там будет сформирован отдельный порядок комплектования, потому что федеральная программа предусматривает целевое использование этих средств, на вторых этажах - места от 3 до 7 лет».





И уже 1 августа откроется детский сад на 75 мест в поселке Сидоровка. Кроме того, прошло перепрофилирование групп кратковременного пребывания в группы полного дня в пяти детсадах Кирова. Отметим, что с 2009 года в систему образования было возвращено 16 дошкольных учреждений.





ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:

«На сегодняшний день эта работа продолжается, как и работа по подбору площадок для строительства новых детских садов. Мы рассчитываем, что мы войдем вновь в федеральную программу и строительство садов будет продолжаться, мы рассчитываем и на помощь Правительства области, и на ресурсы МО "Город Киров"».





Добавим, что сейчас прием заявлений в детские сады сейчас будет проходить по новому адресу - ул. Профсоюзная, 41-а. Также подать документы можно в МФЦ и на портале Госуслуг.