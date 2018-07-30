Первые победы кировчан на молодежном форуме «iВолга-2018».

Поделиться новостью:

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» стартовал 26 августа в Самарской области.

Кировскую область на форуме представляет делегация из 81 человека.

29 июля на «iВолге» прошел синхронный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Победителем в нем стала команда кировчан в составе Виктории Пасеевой и Евгения Бердинских.

На окружном этапе Фестиваля мод Кировскую область представляли две коллекции: коллекция «FRIZA» модельера-дизайнера Анастасии Малых и коллекция «Мгновение Петербурга» модельера-дизайнера Елизаветы Пуртовой. Победу на Фестивале в итоге одержала коллекция «FRIZA».

Также в первые дни форума были подведены итоги конкурса социальной рекламы. Среди всех работ было отобрано 14 лучших, и среди них оказалась работа «Семейные ценности» кировчанки Александры Хорошавиной.

Итоги грантового конкурса молодежных проектов будут подведены 4 августа. Напомним, что кировчане борются за поддержку 72 проектов в 9 номинациях форума.

Участники могут рассчитывать на поддержку своих социальных, инновационных, культурных, бизнес-идей от 100 до 300 тысяч рублей.