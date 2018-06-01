В Сидоровке открыли новый детский сад

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В поселке Сидоровка состоялось торжественное открытие детского сада. На реконструкцию бывшего школьного здания резервного фонда Президента было выделено 46 миллионов рублей.





Все три группы в новом детском саду уже укомплектованы. Одна из них будет ясельной - для малышей от 1,5 до 3 лет. Всего в дошкольном учреждении предусмотрено 75 мест.





СВЕТЛАНА ЯГОВКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. СИДОРОВКА:

«Это, можно сказать, сейчас центр поселка, выделяется среди основной архитектуры. У меня старшая дочка ходит уже в детский сад, надеюсь, что попадет и вторая дочка, маленькая пока».





Работы по реконструкции начались в апреле этого года. И уже через три месяца все строительно-монтажные работы были завершены. Средства в размере 46 миллионов рублей поступили из резервного фонда Президента. Кроме того, частичное финансирование обеспечено за счет муниципального бюджета.





ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Все это благодаря Президентской программе, тому, что регион достаточно активно в эту программу включился, мы вовремя готовим проектно-сметную документацию по конкретным объектам, получаем финансирование, в кратчайшие сроки вводим их в строй».





В детском саду созданы все условия, отвечающие современным требованиям: просторные групповые и спальные помещения, музыкально-физкультурный зал, пищеблок и медицинский блок. Все сделано в соответствии с ГОСТами и СНИПами.





ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Мы проверяем все, не просто выделение средств и их освоение, как эти средства осваиваются, с каким качеством, все ли соответствует действующему законодательству, по этому объекту могу сказать - все очень достойно, и здесь действительно приятно находиться».





Площадки для прогулок тоже оснащены современным игровым и спортивным оборудованием. И даже веранды полностью продуманы для отдыха детей.





ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:

«Наша задача, администрации, следить, чтобы были интересные проекты, современные, чтобы дети видели с самого маленького возраста, как мир должен быть устроен вокруг них - правильно, красиво, логично».