Кировчане успешно выступили на молодежном форуме ПФО «iВолга».

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На молодежном форуме «iВолга-2018» подвели результаты грантового конкурса.

В течение десяти дней более 2 тысяч молодых людей защищали свои проекты в социальной, инновационной, предпринимательской, культурной, спортивной и других видах деятельности.

Кировскую область на форуме представляли 72 автора проектов, 9 человек стали участниками Российско-китайского форума «Волга - Янцзы».

В итоге семь кировских проектов одержали победу.

Победителями стали:

- Екатерина Федяшина, смена «Поколение добра», проект «ЖИТЬ!», размер гранта - 200 000 рублей;

- Павел Карлов, смена «Лига труда», проект «Автоматизированная система технического учёта «Мывотряде», размер гранта - 200 000 рублей;

- Александра Ашихмина, смена «Спортивная молодежь - здоровая нация», проект «Серия забегов «Вятские Холмы», размер гранта - 200 000 рублей;

- Марк Шихалеев, смена «Медиаволна», проект «Спортивный навигатор», размер гранта -200 000 рублей;

- Софья Пикулева, смена «Культурный Бум!», выставочный проект «Политика тела», размер гранта - 150 000 рублей;

- Татьяна Иглина, смена «Наука и образование», проект «Снегоплавильная установка Meltdown», размер гранта - 100 000 рублей;

- Анастасия Шабардина, смена «Наука и образование», проект «Волонтерское молодежное движение «Дорогам жизнь», размер гранта - 100 000 рублей.

Также два проекта кировчан были награждены поездкой в Звездный городок. Это проект «Энергоэффективное село» Максима Бортникова и проект «Прогулки сквозь года».

Участница Российско-китайского форума «Волга - Янцзы» Сабина Каграманова заняла первое место на защите в рамках форума, получила дипломы и призы.

Напомним, что в 2017 году кировчане привезли с форума «iВолга» 5 грантов на общую сумму 900 тысяч рублей.