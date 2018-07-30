Кировчане успешно выступили на молодежном форуме ПФО «iВолга».
- Павел Карлов, смена «Лига труда», проект «Автоматизированная система технического учёта «Мывотряде», размер гранта - 200 000 рублей;
- Александра Ашихмина, смена «Спортивная молодежь - здоровая нация», проект «Серия забегов «Вятские Холмы», размер гранта - 200 000 рублей;
- Марк Шихалеев, смена «Медиаволна», проект «Спортивный навигатор», размер гранта -200 000 рублей;
- Софья Пикулева, смена «Культурный Бум!», выставочный проект «Политика тела», размер гранта - 150 000 рублей;
- Татьяна Иглина, смена «Наука и образование», проект «Снегоплавильная установка Meltdown», размер гранта - 100 000 рублей;
- Анастасия Шабардина, смена «Наука и образование», проект «Волонтерское молодежное движение «Дорогам жизнь», размер гранта - 100 000 рублей.
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08.12.2017