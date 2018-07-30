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Новости / Образование

Кировчане успешно выступили на молодежном форуме ПФО «iВолга».

Вчера, 10:24 | Просмотров: 117 | Версия для печати
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На молодежном форуме «iВолга-2018» подвели результаты грантового конкурса.
 
В течение десяти дней более 2 тысяч молодых людей защищали свои проекты в социальной, инновационной, предпринимательской, культурной, спортивной и других видах деятельности.
 
Кировскую область на форуме представляли 72 автора проектов, 9 человек стали участниками Российско-китайского форума «Волга - Янцзы».
 
В итоге семь кировских проектов одержали победу.
 
Победителями стали:
 
- Екатерина Федяшина, смена «Поколение добра», проект «ЖИТЬ!», размер гранта - 200 000 рублей;
- Павел Карлов, смена «Лига труда», проект «Автоматизированная система технического учёта «Мывотряде», размер гранта - 200 000 рублей;
- Александра Ашихмина, смена «Спортивная молодежь - здоровая нация», проект «Серия забегов «Вятские Холмы», размер гранта - 200 000 рублей;
- Марк Шихалеев, смена «Медиаволна», проект «Спортивный навигатор», размер гранта -200 000 рублей;
- Софья Пикулева, смена «Культурный Бум!», выставочный проект «Политика тела», размер гранта - 150 000 рублей;
- Татьяна Иглина, смена «Наука и образование», проект «Снегоплавильная установка Meltdown», размер гранта - 100 000 рублей;
- Анастасия Шабардина, смена «Наука и образование», проект «Волонтерское молодежное движение «Дорогам жизнь», размер гранта - 100 000 рублей.
 
Также два проекта кировчан были награждены поездкой в Звездный городок. Это проект «Энергоэффективное село» Максима Бортникова и проект «Прогулки сквозь года».
 
Участница Российско-китайского форума «Волга - Янцзы» Сабина Каграманова заняла первое место на защите в рамках форума, получила дипломы и призы.
 
Напомним, что в 2017 году кировчане привезли с форума «iВолга» 5 грантов на общую сумму 900 тысяч рублей.


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