В Кирове заявления о приеме в детсад начали принимать по новому адресу.
Новый адрес приема заявлений в детский сад - улица Профсоюзная, 41а, кабинет № 11.
Переезд сотрудников Центра повышения квалификации и ресурсного обеспечения системы образования на Профсоюзную, 41а связан с тем, что здание на улице Воровского, 74 будет перепрофилировано под второй корпус школы №51.
Здесь будут заниматься начальные классы.
Прием специалисты ведут по следующему графику:
- понедельник – с 9.00 до 12.00;
- вторник – с 13.00 до 18.00;
- среда, четверг – с 10.00 до 16.00;
- пятница – неприемный день.
Изменился и контактный телефон отдела: 41-77-66.
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