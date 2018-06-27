В Кирове заявления о приеме в детсад начали принимать по новому адресу.

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Новый адрес приема заявлений в детский сад - улица Профсоюзная, 41а, кабинет № 11.

Переезд сотрудников Центра повышения квалификации и ресурсного обеспечения системы образования на Профсоюзную, 41а связан с тем, что здание на улице Воровского, 74 будет перепрофилировано под второй корпус школы №51.

Здесь будут заниматься начальные классы.

Прием специалисты ведут по следующему графику:

- понедельник – с 9.00 до 12.00;

- вторник – с 13.00 до 18.00;

- среда, четверг – с 10.00 до 16.00;

- пятница – неприемный день.

Изменился и контактный телефон отдела: 41-77-66.