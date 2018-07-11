Кировские школы должны отремонтировать к 1 сентября

Поделиться новостью:

Скоро начнётся новый учебный год, и в классах завершается подготовка к нему. Так, в школе №24 ремонт уже завершен, а во втором корпусе 51-ой школы, бывшем здании Центра повышения квалификации педагогов, работы ещё продолжаются.





Наталья Мартынова ещё сама училась в школе №24, здесь получила образование её дочь, а сейчас учится сын. Конечно, хочется, чтобы ребёнок учился в комфортных условиях. И за месяц школа преобразилась.





НАТАЛЬЯ МАРТЫНОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ШКОЛЫ №24:

«Стало, конечно, лучше намного: побелили потолки, покрасили стены, поменяли линолеум. Очень грандиозный ремонт сделан у нас в столовой, выложили белой плиткой, убрали перегородку и увеличили число мест для ребят, поставили новые столы, новые табуреточки».





В столовой раньше могли пообедать лишь 30 детей, сейчас 50, а учатся в школе около 400 ребят. В здании сделана вентиляция, покрашен спортзал, заменен линолеум в двух кабинетах, заменено 18 окон. Всего на ремонт потрачен 1 миллион 100 тысяч рублей.





ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:

«То, что мы увидели, когда мы пришли сюда зимой, немножко смутило, потому что условия были такие, не совсем нормативные. То, что сегодня увидели, ну, я думаю, что все понимают, что после ремонта всегда лучше, поэтому, надеюсь, что и детям, и родителям преобразование понравится».





Второй корпус школы №51, который будет рассчитан на 300-350 учеников, сейчас ремонтируется, работы планируется закончить к первому декабря. Всего на ремонт выделено более 40 миллионов рублей.