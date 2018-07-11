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Новости / Образование

Кировские школы должны отремонтировать к 1 сентября

Сегодня, 14:51 | Просмотров: 93 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Скоро начнётся новый учебный год, и в классах завершается подготовка к нему. Так, в школе №24 ремонт уже завершен, а во втором корпусе 51-ой школы, бывшем здании Центра повышения квалификации педагогов, работы ещё продолжаются. 

Наталья Мартынова ещё сама училась в школе №24, здесь получила образование её дочь, а сейчас учится сын. Конечно, хочется, чтобы ребёнок учился в комфортных условиях. И за месяц школа преобразилась. 

Кировские школы должны отремонтировать к 1 сентябряНАТАЛЬЯ МАРТЫНОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ШКОЛЫ №24:
«Стало, конечно, лучше намного: побелили потолки, покрасили стены, поменяли линолеум. Очень грандиозный ремонт сделан у нас в столовой, выложили белой плиткой, убрали перегородку и увеличили число мест для ребят, поставили новые столы, новые табуреточки».

В столовой раньше могли пообедать лишь 30 детей, сейчас 50, а учатся в школе около 400 ребят. В здании сделана вентиляция, покрашен спортзал, заменен линолеум в двух кабинетах, заменено 18 окон. Всего на ремонт потрачен 1 миллион 100 тысяч рублей.

Кировские школы должны отремонтировать к 1 сентябряИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«То, что мы увидели, когда мы пришли сюда зимой, немножко смутило, потому что условия были такие, не совсем нормативные. То, что сегодня увидели, ну, я думаю, что все понимают, что после ремонта всегда лучше, поэтому, надеюсь, что и детям, и родителям преобразование понравится».

Второй корпус школы №51, который будет рассчитан на 300-350 учеников, сейчас ремонтируется, работы планируется закончить к первому декабря. Всего на ремонт выделено более 40 миллионов рублей. 


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